  • 21°C
香港時間 : 20231230日 (週六) 10:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費保障】科創公司推個人化配方對症下藥　籲以產品原理增消費信心

社會 08:00 2023/12/30

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

有本地科創公司指，最好用科學原理推廣產品，增加消費者信心。（梁偉榮攝）

市民應如何分辦保健品的成效，一直是不少人關注的議題，亦由於市場競爭激烈，部分產品的推廣聲稱亦容易有誇大。由中大學者創立的生物醫學科技公司，研發益生菌產品，創辦人指出，應該教育市民多了解保健品原理去分辨產品質量，而該公司更提供個人化腸道菌檢測，調製合適的益生菌配方，以專業個人化服務突圍而出。

保健產品市場龐大，雖然本地沒有專門法例規管，但亦有多條法例規管其成分及功效聲稱，不過亦有市民反映，對越誇張的功效反而有戒心，亦難自行辨別產品對自己的效用。

研發個人化益生菌產品的生物醫藥科技控股有限公司（BioMed）行政總裁曾志謙認為，現時中港兩地對保健產品的聲稱，管制已很嚴格，反而認為目前有不少失實的負面報道，影響對市民服食保健品的判斷。曾志謙指出，不少保健產品只靠「口碑」或廣告宣傳，難有客觀標準，與其只用傳統的「硬銷」宣傳手法，他認為應該多向消費者傳達產品的科學原理概念，增加產品的透明度，讓消費者有更多理解，選擇適合的產品。

由於不同保健產品的成份各有不同，曾志謙指，該公司與另一醫療集團合作，提供腸道菌檢測，以便對症下藥補充個人需要的益生菌產品，做到有效預防，同時可協助建立本地腸道微生物組的資料庫，促進微生態的科研。該公司在本港及內地均設辦公室，長遠拓展大灣區市場。

不過服用保健產品是否見效，有時亦因人而異。前中文大學生物化學系曹宏威指出，缺乏保健品不會導致疾病，因此需要龐大的數據庫才能了解產品對改善健康的程度。他提醒消費者，保健產品是否安全服用，除了取決於產品原理、提煉純度及質量，亦視乎服用者的身體狀況，胡亂服用或對人體構成負擔。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋

相關文章

【消費保障】保健產品過去3年投訴急升2倍　議員倡設專門法例審批登記制度
今日 08:00
【消費保障】保健產品過去3年投訴急升2倍　議員倡設專門法例審批登記制度
【消費保障】銷售員誇張游說買保健品　消委會： 或觸及《商品說明條例》
今日 08:00
【消費保障】銷售員誇張游說買保健品　消委會： 或觸及《商品說明條例》

你可能感興趣

【消費保障】保健產品過去3年投訴急升2倍　議員倡設專門法例審批登記制度
今日 08:00
【消費保障】保健產品過去3年投訴急升2倍　議員倡設專門法例審批登記制度
【消費保障】銷售員誇張游說買保健品　消委會： 或觸及《商品說明條例》
今日 08:00
【消費保障】銷售員誇張游說買保健品　消委會： 或觸及《商品說明條例》
市場拓展 養生 科技產品 廣告 益生菌 產品 大學 化學 曹宏威 科研

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

倫常命案｜疑學業問題爭執　屯門湖景邨母刀斬17歲兒後墮樓亡　怒火中燒宜以4步控制情緒
倫常命案｜疑學業問題爭執　屯門湖景邨母刀斬17歲兒後墮樓亡　怒火中燒宜以4步控制情緒
【倫常慘案】屯門少年與母因學業問題起爭執　母親刀斬親兒後墮樓亡
【倫常慘案】屯門少年與母因學業問題起爭執　母親刀斬親兒後墮樓亡