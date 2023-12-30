【消費保障】科創公司推個人化配方對症下藥　籲以產品原理增消費信心

▲ 有本地科創公司指，最好用科學原理推廣產品，增加消費者信心。（梁偉榮攝）

市民應如何分辦保健品的成效，一直是不少人關注的議題，亦由於市場競爭激烈，部分產品的推廣聲稱亦容易有誇大。由中大學者創立的生物醫學科技公司，研發益生菌產品，創辦人指出，應該教育市民多了解保健品原理去分辨產品質量，而該公司更提供個人化腸道菌檢測，調製合適的益生菌配方，以專業個人化服務突圍而出。

保健產品市場龐大，雖然本地沒有專門法例規管，但亦有多條法例規管其成分及功效聲稱，不過亦有市民反映，對越誇張的功效反而有戒心，亦難自行辨別產品對自己的效用。

研發個人化益生菌產品的生物醫藥科技控股有限公司（BioMed）行政總裁曾志謙認為，現時中港兩地對保健產品的聲稱，管制已很嚴格，反而認為目前有不少失實的負面報道，影響對市民服食保健品的判斷。曾志謙指出，不少保健產品只靠「口碑」或廣告宣傳，難有客觀標準，與其只用傳統的「硬銷」宣傳手法，他認為應該多向消費者傳達產品的科學原理概念，增加產品的透明度，讓消費者有更多理解，選擇適合的產品。

由於不同保健產品的成份各有不同，曾志謙指，該公司與另一醫療集團合作，提供腸道菌檢測，以便對症下藥補充個人需要的益生菌產品，做到有效預防，同時可協助建立本地腸道微生物組的資料庫，促進微生態的科研。該公司在本港及內地均設辦公室，長遠拓展大灣區市場。

不過服用保健產品是否見效，有時亦因人而異。前中文大學生物化學系曹宏威指出，缺乏保健品不會導致疾病，因此需要龐大的數據庫才能了解產品對改善健康的程度。他提醒消費者，保健產品是否安全服用，除了取決於產品原理、提煉純度及質量，亦視乎服用者的身體狀況，胡亂服用或對人體構成負擔。

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記者：陳展棋