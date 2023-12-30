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【工業意外】今年多宗致命工業意外　建造業議會稱須扭轉地盤習慣文化

社會 10:38 2023/12/30

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建造業議會主席何安誠指，大部分都與地盤習慣與文化造成。(資料圖片)

今年發生20多宗涉及建造業工人的致命意外，造成26人死亡。建造業議會主席何安誠指，大部分都與地盤習慣與文化造成，當中一半涉及高空墮下，相信如果工人能扣好安全帶，今年的死亡事故可以減少一半，而有幾宗事故，都無進行動態風險評估，認為如果先進行評估，可以避免相關意外。

何安誠今日(30日)在電台指出，多宗致命事故反映工地未有按工作守則要求，在開工前進行動態風險評估，需要改善和整頓，保障前線員工安全，但預料須時3至5年，才能改變工地的習慣與文化。他亦稱，過去一年建造業及政府已就工地安全進行大量工作，遺憾仍然出現多宗致命意外，認為已經向中高層職員成功傳達安全訊息及指引，但前線工友則仍未能接收。

雖然立法會通過修訂職安健條例，把僱主違例的罰則由最高罰款50萬增1,000萬元，並有機會入獄2年，但意外並沒有減少，甚至有所增加，他認為條例的阻嚇力及影響仍然不足。

有分判商致電節目表示，業界存在工期不足以及價低者得的文化問題，難以落實安全措施，何安誠說當中涉及老大難問題，政府工程已並非以價低者得，而是有加入安全、品質和人手等因素，至於私人發展商方面，議會仍會努力，重申安全問題是人人有責。

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責任編輯：蘇文軒

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