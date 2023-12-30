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Skylight天色︱王菀之謝君豪演忘年戀　毛舜筠呂爵安大讚演出

娛樂 10:44 2023/12/30

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Skylight天色

由王菀之、謝君豪、梁仲恆主演舞台劇《Skylight天色》正式於演藝學院演出，黃子華、莫文蔚、張敬軒、謝安琪、張繼聰、方力申等好友送上花藍生果打氣支持。

毛舜筠與Edan（呂爵安）首場一起來欣賞，事後毛姐大讚此劇，與觀眾同以「BRAVO！」形容三人演出。劇帝謝君豪加上獲多次提名劇后的Ivana，以一場感人而挑戰傳統觀念的對話，矛盾又瘋狂的情感交流，深入探討了忘年戀、社會階級、個人價值觀所令愛情產生的鴻溝，又帶出個人成長等的話題。

Ivana一人身兼四角，投資人、監制、女主角及劇本翻譯，演出後，她坦言情緒好複雜： 「經過呢幾個月來不斷排練，好多嘢要學習，要迫自己瞬間成長，今日對我嚟講係一個好大釋放，之前好多壓力，終於可以一次過爆晒出嚟。」毛姐讚她做得好，令她信心又再多了。

謝君豪演出過後，雙眼通紅，他笑言，「我真係激動到喊晒！由八月斷斷續續排到今日，其實係另一個階段開始，因為觀眾反應，我都變得好新鮮，所以今晚返屋企可以好好瞓，亦要時間沉澱一下，組織觀眾反應，為之後演出作出調整。」

舞台劇一共演出14場

劇中，Ivana有一幕打扮非常少布衝出來應謝君豪門，問到老公Eric知否？Ivana笑道：「唔講咁多啦，劇透呀！老公剩係話你唔好冷親。哈哈。」

謝君豪笑言：「我就睇唔到啦，我係門外面，唔知佢幾少布添！哈哈。」

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謝君豪 王菀之 呂爵安 黃子華 張敬軒 毛舜筠 演員 梁仲恆 謝安琪 舞台劇

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