【臨近歲晚】警方西區跨部門反爆竊行動　巡爆竊黑點宣傳防罪訊息

▲ 西區警區巡查區內山上隱蔽位置。(警方提供)

西區警區留意到有人會藉著市民在新年長假期外遊期間進行爆竊，昨日（29日）聯同香港仔分區、赤柱分區、西區分區、港島總區機動部隊、野外巡邏隊、衝鋒隊無人機小隊及政府飛行服務隊人員在區內展開跨部門反爆竊行動。西區警區人員亦在飛行服務隊直升機及無人機的協助下，分別巡查區內的懷疑爆竊案黑點和山上隱蔽的位置。



在新年長假期期間，西區警區人員亦會在每日的高風險時段針對性加強警力作高姿態巡邏，並採取情報主導的策略性部署，不定時與其他部門進行聯合行動，防止及打擊爆竊案件。



另外，警民關係組人員向市民傳遞最新的防罪信息，並提供分區特遣隊熱線，以便物管公司和社區人士主動向警方舉報罪案。



警方鼓勵市民加強家居防盗措施，例如安裝防盗警鐘及設有即時通報功能的閉路電視系統等，偵察非法進入屋宇的擅闖者，以便及早發現進行爆竊的疑犯。如非必要，市民應盡量避免把貴重財物或大量金錢擺放於單位内。如市民遇到可疑人士，應立即向警方尋求協助。

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責任編輯：蘇文軒