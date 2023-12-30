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【非法賭博】警方旺角搗非法釣魚機賭場　7男4女被捕

社會 11:23 2023/12/30

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警方於單位內拘捕一名61歲姓周本地男負責人，及另外6名本地男子及4名本地女子。(警方提供)

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（29日）下午在區內展開代號「蓄勢」的反非法賭博行動，突擊搜查砵蘭街一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場。

行動中，人員於單位內拘捕一名61歲姓周本地男負責人，涉嫌「管理賭博場所」。單位內另外6名本地男子及4名本地女子，年齡介乎31至61歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

行動中，人員共檢獲2部釣魚機、4部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及1,000元賭款。所有被捕人現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

警方呼籲市民守法，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動。

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責任編輯：蘇文軒

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