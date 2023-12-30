阿晶自殺丨阿晶母親反撃微辣六毫子　控訴直指：死咗都搵你哋報仇

▲ 微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）在今年7月輕生離世。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）在今年7月輕生離世，而阿晶生前曾在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，並表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

而微辣成眾矢之的，公司創辦人及CEO「六毫子」陸志豪在事件過了5個月後，於昨日（12月29日）凌晨在個人IG首次發千字文公開信回應事件，當中並包括他與阿晶生前用短訊對話的截圖。

阿晶自殺丨微辣六毫子首度發文回應阿晶輕生事件 提出3大重點並呼籲：停止仇恨

▲ 微辣創辦人及CEO「六毫子」陸志豪。

強調沒欺凌任何人

六毫子在文中指，他約於3年前已得知Jane受情緒病困擾，並一直關心對方及提供協助和支持。同時，他強調從來沒在網絡上對Jane作出詆毁和攻擊，也沒透過黑社會以不法手段傷害或恐嚇任何人，指網上流傳的指控全為捏造。

而且他透露：「我會為相信我的每一位辣粉重新振作、努力改革，我會用我的方式，繼續讓世界上更多的人得到更多的娛樂，讓大家選擇快樂。」

最後，他總結：「最後，我想說的是，你可以看不起我，因為十年前，也沒有人看得起二十歲輟學創業的陸志豪。但我懇請大家，停止任何無事實根據的指控，停止繼續讓仇恨和傷害蔓延。」

▲ 六毫子發文表示一直以來希望為大眾帶來快樂而非仇恨。

疑晶母回應反駁

此片發出後反應兩極，有網民支持六毫子，並表示希望他可以復出，但另一方面有網民始終不相信他所說。

疑為阿晶母親在社交平台上載一封手寫信回應六毫子，以及指控阿晶前度「加蔥」林茂發，她指：「公司同事挑起杯葛阿晶，你有冇出來解釋！是你害死阿晶禍首！」同時控訴：「阿晶有病是落仔蔥害佢，你六毫子和林茂發都是兇手。」

晶母表示，在一年半內先後喪夫及喪女，但當丈夫病逝後，自稱與阿晶是好友的六毫子卻未有送花牌：「唔見你同X街落仔蔥來探病，同靈堂上你同落仔蔥無送花牌，送唔起是嗎？我先生走靈堂只有毒辣公司6個同事花牌。」

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同時，指控加蔥：「林茂發你話你是不婚主義者，當阿晶有咗你就唔想結婚，逼阿晶落仔，連做手術都唔陪佢去，我晶媽陪佢去拱北中西合醫院落仔，你知我幾憎你X街，你依家同張詠儀是冥婚！」

晶媽又說因兩名最親離世要睇精神科，上載自己求診證明，最後指道：「我知自己不會生存好耐，我以後死咗我都想搵你哋報仇。你們還年青，好好反思，我養大個女到大學畢業要多少時間同金錢同心血，人在做，天在看！」

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