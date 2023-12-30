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郭晶晶一家瑞士滑雪被野生捕獲　霍啟剛生活貼地不炫富樹立榜樣

娛樂 12:44 2023/12/30

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熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

「跳水皇后」郭晶晶於2012年嫁入豪門與霍啟剛誕下3子女，雖然貴為豪門，一家五口生活一直非常貼地。

日前，霍啟剛1拖3子女飛往瑞士與太太郭晶晶會合，據知晶晶在當地開會，所以啟剛獨自湊仔女，而且貼地坐經濟艙，更被坐在前排乘客認出，事後乘客將與啟剛的合照登出，大讚霍家3子女1個舉動有家教。

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霍啟剛生活節儉

在日前，另有網民在瑞士滑雪勝地策馬特（Zermatt）偶遇霍啟剛與郭晶晶及子女一家，身邊沒有工人或助手。

該網民指：「Zermatt滑雪偶遇霍啟剛郭晶晶一家。聖誕節帶娃去采爾馬特滑雪，24號那天在小鎮上無意中看到了霍震霆、郭晶晶、霍啟剛帶着兩娃一起溜達。25號在纜車的地方又遇到了霍啟剛一個人抱着三份雪板，郭晶晶抱着自己的板，好低調的一家人。」

從網民上載相片所見，郭晶晶親力親為拿住滑雪裝備，而，身穿粉紅色滑雪服的女兒就在媽媽身邊。另一張相，霍啟剛一人抱着三塊雪板。

網民讚霍啟剛低調節儉沒架子，為小朋友建立好榜樣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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