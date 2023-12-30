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【除夕煙花】除夕煙花匯演明晚上演　旅發局透露4大亮點

社會 15:19 2023/12/30

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熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

今個除夕夜，不論市民抑或旅客，都可同步於線上線下，一起倒數跨年，欣賞歷年最大 規模的除夕煙花匯演。以「新年新傳奇」為題，由香港旅遊發展局(旅發局)呈獻的 「香港跨年倒數」盛會，將於明晚盛大舉行。

公眾可在維港兩岸包括多個觀賞點(詳見下圖)近距離欣賞歷時12分鐘的煙花。安在家中，亦可透過旅發局網上平台及不同媒體觀看直播，欣賞煙花與音樂帶來的雙重合奏盛況。香港電台第二台亦會同步播放匯演音樂，身處不同位置，都可共享歡樂。

旅發局將同步透過衛星向全球轉播維港景致及匯演內容，與身處世界不同角落的觀眾分 享新年喜悅。

煙花匯演四大亮點

  • 歷年之最: 煙花長達 12 分鐘，歷時最長。同時面積最廣闊，闊度達 1,300 米。 身處中環至北角都可盡覽。
  • 多角度立體呈現: 5 艘躉船及 16 艘浮船，列陣前後兩排發放煙花，包抄高中低 角度，絢爛煙花於維港上空傲然綻放。
  • 京奧煙花專家設計: 北京奧運開、閉幕式煙火項目主管及煙火運營總監劉琳以瑰 麗奪目煙花，一幕幕帶領觀眾經歷冬春夏秋的循環復始。
  • 中西音樂融合: 背景音樂由著名音樂人趙增熹包辦，曲風揉合中樂、古典音樂與 電子音樂元素。中段加插由國際著名小提琴演奏家姚珏重新改編古典樂曲，將香 港這中外文化藝術流中心的特殊定位，演繹得淋漓盡致。

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