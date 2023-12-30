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【小天瑜】女童周天瑜心臟出現衰竭　周父：「可能過不了這一關」

社會 15:30 2023/12/30

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熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

天瑜家屬透露天瑜心臟開始衰竭。(天瑜醫療事故關注組 fb)

罹患「橫紋肌肉瘤」的女童周天瑜，3年前因醫療事故而變成植物人。其家人今日（30日）在社交平台透露，天瑜的心臟出現衰竭，近日持續低血壓，心跳減慢，上周起使用強心藥後亦未有太大改善，醫生已向家屬表明天瑜的情況不樂觀。

天瑜爸爸今日在facebook專頁發文，寫下沉重的一句：「終於來到了這一天……」，指醫生向他們表示天瑜最近持續出現低血壓、心跳減慢的情況，相信是心臟開始出現衰竭，使用過強心藥但都起不到很大作用，「前天還說了天瑜的情況並不樂觀，可能過不了這一關。」

現年8歲的周天瑜2018年確診患上橫紋肌肉瘤，2020年於瑪麗醫院接受切除腫瘤手術期間，懷疑出現醫療事故變成植物人，家屬指控院方於手術過程延遲替天瑜輸血長達48分鐘。周父其後向醫管局提出民事索償，雙方早前達成和解，另就懷疑醫生涉篡改手術紀錄報案繼續追究責任。

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記者：黃穎津

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