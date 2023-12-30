不正常愛情研究所丨主持人文頌男患癌再入院生活拮据　好友Yanice公開籌醫藥費

▲ Yanice（右）探望Koba並合照。

J2節目《不正常愛情研究所》主持人文頌男（Koba）早前在個人社交平台自揭患癌症，透露有大概6×6×4cm的惡性腫瘤在其椎間近盤骨附近位置。

在兩個月前，文頌男已停工休養，最近開始接受化療，可是他早前已坦言冇工開兼醫療費用龐大，承認經濟出現壓力。

不正常愛情研究所丨J2主持文頌男自揭患罕見癌症 曾情緒抑鬱萌輕生念頭

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而與Koba齊經營YouTube節目頻道的陳栢昕（Yanice）在昨日（12月29日）在社交平台上載二人的合照，交代老友Koba最新病況，稱：

相信大家有關注我哋主持文頌男 KOBA @koba_mcn 嘅社交平台都已經得知佢最近不幸罹患癌症嘅消息🥹 KOBA喺幾個月前確診自己有癌症，有一個大約6x6x4cm 大嘅惡性腫瘤喺椎間近盤骨附近嘅位置🦠 由於腫瘤壓住神經線，所以佢行動不便同週不時會出現劇痛，並已停工兩個多月😢 佢最近開始咗化療，希望佢可以盡快康復返嚟拍多啲片畀大家睇💪🏻 無論之後嘅日子有幾艱辛，閃芒仝人都會永遠支持你 @koba_mcn ❤️‍🔥

同時，她為對方籌醫藥費，表示由於停工多時及治療路漫長，令Koba經濟非常拮据，由此希望有心人可以捐款助Koba解決治療及日常生活開支等燃眉之急。

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