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香港小姐丨楊埕發文指「花膠女藝人」貪得無厭　力數多宗罪：好眉好貌生沙虱

娛樂 16:53 2023/12/30

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楊埕

曾在2014年參選港姐、現年30歲的楊埕（Sabrina）最近已轉當公關行列，但近日她在社交平台發文鬧爆一名無綫已婚女藝人「好眉好貌生沙虱」，指對方收取6位數酬勞出席活動沒向公司申報，之後還直接向主辦單位再索取5位數，破壞活動公司與主辦3方關係。

楊埕沒公開對方名字，以「三線花膠女藝人」稱呼對方，寫道︰

這種藝人我奉勸全香港PR演藝公司千祈唔好接觸。「做人最緊要飲水思源」，前排公司有個活動請咗三線花膠女藝人，幸運地佢收到了六位數字，她沒有申報TVB也沒有交回公司。近日再發現花膠女藝人跳過TVB跳過活動公司，直接向主辦單位再索取5位數。成件事好無稽，帶挈佢拎了六位數字，還要破壞活動公司及主辦方三方關係。老實講，呢個價錢現今世代，搵一線歌手、演員過嚟唱多幾首歌都仲得。識咗10年先至打算搵佢，中到呢個job都恭喜佢，冇諗過區區幾萬蚊看出人格。最近得知呢件事咁肉酸，真的無言以對。唔識規矩第一日出嚟做? 好眉好貌生沙虱！

同時，楊埕公開與「花膠女藝人」的對話截圖，表示主辦方在活動當日即時付酬勞，但對方竟指因不是楊埕親手所給，因此收到的酬勞不計算在內。楊埕指︰「靚大晒呀？有老公大晒呀？」

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謝芷倫成嫌疑人物

不少人好奇問楊埕所指「花膠女藝人」名字，但提供「貼士」指對方已婚、丈夫是落選區議員，有網民留言︰「花膠藝員一講就知啦，愛回家。」楊埕讚該網民聰明，表示認同對方的推測。

於是網推想是曾參演《愛‧回家之開心速遞》的謝芷倫，因為她曾在社交平台以「花膠公主」自居，而早前她的老公馬志恆參選九龍城南選區區議會選舉。

而楊埕接受傳媒查詢拒透露「花膠女藝人」身份，表示只是覺得對方並非新入行，工作操守卻不恰當。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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