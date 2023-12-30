【吸內地客】李慧琼倡提高訪港內地旅客免稅額　由5,000元增至3萬元吸引來港消費

▲ 全國人大常委李慧琼向中央建議提高訪港內地旅客免稅額，吸引旅客來港消費。(曾耀輝攝)

全國人大常委會第7次會議於北京閉幕，全國人大常委李慧琼聯同數名港區人大代表向中央建議，要求進一步放寬一簽多行和自由行城市，並將訪港旅客免稅額由5,000元增至3萬元，促進香港旅遊業。

李慧琼表示，與陳勇、鄺美雲和凌友詩聯合向中央提出促進香港旅遊業的建議，包括放寬一簽多行和自由行城市，恢復深圳戶籍居民赴港「一簽多行」，並探討將「一簽多行」以及「一周多行」，有序擴展至大灣區內地9個城市，並從49個開放「個人遊」城市，進一步擴展到更多內地城市。李慧琼解釋，假期北上人多，「南下人需爭取更多。」

▲ 李慧琼。(資料圖片)

同時建議參考海南自貿區放寬內地訪港旅客免稅額，由5,000元增至3萬元，刺激內地旅客來港消費。李慧琼指，很多行業一早已反映這個額度過於保守，「因為一個名牌手袋都超過3萬元」，認為由5,000元增至3萬元可作為第一步，「我絕對有信心增加訪港遊客購物意欲」，對促進香港經濟暢旺會起到正面作用。

另一港區人大代表陳勇補充，內地很多二、三線城市的生活條件改善，很多人都沒來過香港，相信他們很願意來港，又特別指出全世界都歡迎中國旅客，如其讓他們便利到世界各地，不如讓他們來港買到全世界的貨品，既可有助香港的經濟，更可促進大灣區融合。

另外，一眾港區人大亦與中國海關總署會面，向對方提出新建議，包括延長落馬洲支線管制站開放時間至午夜12時，與羅湖站看齊，研究在周末假日時，兩站開放時間可開放至更長；陸路口岸分階段實施24小時通關，由深圳灣及蓮塘香園圍看實施後，再推進至其他口岸；在重建及升級改造的口岸推行一次放行、「無感通關」，希望可以在更多口岸採用。

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