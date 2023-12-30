絕代芳華丨TVB特備節目懷緬梅姐　劉培基一生只做過一個形象設計：就係百變梅艷芳

▲ 天后梅艷芳逝世20周年紀念節目《永遠抱緊 梅艷芳》

今天（12月30日）是樂壇天后梅艷芳逝世20周年，TVB翡翠台推出紀念節目《永遠抱緊 梅艷芳》，與觀眾懷緬梅姐昔日的精彩演出、日常點滴及人生觀等。

為配合梅姐「百變天后」形象，《永遠抱緊 梅艷芳》精選了大量梅姐經典造型放入序幕，緊接其後的是梅姐昔日的一句感性話：「希望大家以後都記得有呢個人，梅艷芳」。

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▲ 梅姐勝出第一屆新秀，踏出成為天后第一步。

昔日珍貴訪問片段

節目除剪輯大量梅姐昔日珍貴訪問片段，包括帶觀眾走訪兒時成長地，及訴說賣唱小女孩成長的喜與樂等。

此外，還有梅姐昔日無數精彩演出片段，包括以型爆Bra Top西裝Look與羅文合唱《激光中》，及與葉蒨文、林憶蓮及王菲合唱《女人心》等；以及在無綫大型綜藝節目中與劉德華、曾志偉、汪明荃、陳百祥等合演過的經典趣劇。

▲ 梅姐形象百變早已深入民心。

對「壞女孩」造型情有獨鍾

唱而優則演的梅姐，自1982年在《第一屆新秀歌唱大賽》中奪冠後，一直全情投入樂壇，多年為樂壇寫下不少歷史、獲獎無數。

談到梅姐成就，自然聯想到其百變形象，節目除輯錄梅姐不同年代以及不同風格的造型，還輯錄了梅姐當年自揭「百變之謎」的訪談片段，梅姐直認對《壞女孩》情有獨鍾：「但唔係好多人受落，因為化妝比較誇張啲，深紫色眼影同粗眼眉，有人覺得個樣好怪，但我覺得喺嗰陣時能夠帶動到一個潮流好難得。」

梅姐還笑言《烈焰紅唇》爆乳裝的爆紅其實是意外：「件衫我本來諗住只係Show吓手臂，點知個個嘅目光都去咗第二度。」

梅姐最重要兩件舞台服裝

對多變形象有著一份堅持的梅姐，生前與香港著名形象設計師劉培基份屬友好，節目亦剪輯了他10年前談及梅姐「人生中最重要兩件舞台服裝」一幕：「其實佢（喺最後一個個人演唱會）升上嚟時，你哋嘅拍掌同歡呼聲，對佢重要性好大。因為佢需要嗰份力量同支持，嗰時佢身體實在係好攰，所以好多謝你哋嗰8場嘅觀眾同報章對佢嘅讚美同支持，呢一份愛對佢嚟講非常重要。」

最後劉培基還感性地說：「我劉培基一生人裏面只係做過一個形象設計，就係百變梅艷芳。」並會分享阿梅如何以真情令向來不愛哭的他亦忍不住落下男兒淚。

梅姐夠義氣重友情

梅姐另一招牌是義氣仔女兼相識滿天下，節目剪輯了梅姐生前好友張學友、張國榮、劉德華、倫永亮、楊紫瓊、草蜢及譚耀文等對梅姐的看法，當中以張國榮形容這位好友形容得最快狠準，張國榮說：「姣靚正型，喺香港嚟講好有代表性！」

另外，節目亦剪輯當年梅姐在節目中親口解釋「朋友的重要性」的別具紀念性一幕：「我新秀之後嗰年真係幾辛苦，因為啱啱搬出嚟，喺金錢上唔係咁可以照顧自己。嗰時我又唔識買餸又唔識煮飯，我啲朋友非常之好，買埋餸仲煮埋畀我食。有次好刻骨銘心嘅，有朋友打電話嚟叫我食飯，我話對唔住我啲車錢只夠搭出嚟，我唔夠錢返入嚟（返屋企）。」

此話一出，隨即引起現場主持嘩然，梅姐即發誓自己所說並無花假：「因為我又要交租又盛，支出好大。咁我朋友就話『我哋請你食飯吖』，我出到去佢唔單止 請我食飯，仲畀咗啲零用錢我。點解我咁鍾意朋友，因為朋友影響我好大。」

節目最後還走訪追隨梅姐多年的忠心歌迷，深入了解梅姐生前如何為眾人帶來美好影響的同時，亦與觀眾一起見證他們如何為梅姐「傳承永恒傳奇」，並將梅姐無私的愛一代接一代承傳下去。

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