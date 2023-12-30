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顧修全喪禮丨詹瑞文謝偉俊送最後一程　紀念冊題字：逍遙自在笑看凡間

娛樂 18:35 2023/12/30

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熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

顧修全博士衷喪禮的靈堂採用西式擺設。

心理學家顧修全博士於上月29日因肺炎離世，於今日（12月30日）在香港殯儀館福海堂完成大殮，他生前的多位弟子到場拜祭，其中包括詹瑞文及好友謝偉俊等。

顧博士大學時代修讀哲學、比較文學和臨床心理學，西方思想根深蒂固，另一方面深入儒、釋、道和密宗等東方文化，故喪禮採中西合璧，呈現他一貫的獨特作風。
 
靈堂以白色佈置為主，「天人合一」四字為靈堂輓聯，寓意已達到「天地與我並生，萬物與我為一」的境界；白色蝴蝶蘭花為主軸佈置，品味高雅，喪禮上除有基本的道教儀式外，還向親友派發設計華麗白底燙金凸字的紀念冊，題字「逍遙自在 笑看凡間」有着他離世後再不受約束，在仙界笑看凡間的意思；紀念冊中印有顧博士不同年代的珍貴相片，形象百變。

著名臨床心理學家顧修全博士離世　不敵肺炎終年73歲

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守着崗位聆聽心聲

由同學、親友和徒弟等執筆撰寫悼念文，懷緬與顧修全的點滴，內容反映他備受敬重。紀念冊中也分享顧博士對死亡的見解，當中提到「分離其實是一種幻象」，以及「當你真的修煉，你對生死會有完全不同的看法，你會歡迎死的到來。」當中還透露，遺孀將會代顧博士完成生前一本講及祭祖的遺作，收益全作慈善用途，並將會成立顧修全慈善基金，遺愛人間。
 
顧修全的喪禮播放一段他生前講及死亡是幻象的教學短片，當中還藉着他的修法和帶領大家觀想，為大家超渡祖先。

會上，派發印有Dr John Koo字樣，白底金邊的牛油紙信封、信紙和心意咭，讓親友可向顧修全寫下自己的心聲，並可投寄於紙紮郵筒內，隨祭品火化，以示送到顧修全手上，在最後一程的人生課業中，作為永不言退的臨床心理學家來說，顧修全仍緊守着崗位聆聽大家的心聲。

喪禮是私人聚會，現場播放他生前所揀選，能呈現自己一生的歌曲，令人動容同時又感覺如同開派對一樣，足見他對生死處之泰然，他的灑脫將永遠留在大家的心中。

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