新城勁爆頒獎禮2023丨炎明熹騷事業線搶盡鏡　尹光奪「潮爆神級歌王」【附得獎名單】

總結2023年香港樂壇的首張成績表「新城勁爆頒獎禮2023」在昨晚（12月30日）假灣仔會展舉行，全晚共頒發68個獎，MIRROR及成員共奪4個獎，但沒有出席的萬人迷姜濤和教主Anson Lo卻冇獎，至於ERROR成員有3個獎。

張敬軒、林家謙、GinLee、炎明熹各獲兩獎，而一直傳與新城不和的華納，旗下歌手全都沒有獎。此外，大會新設「潮爆神級歌王」，由光B尹光奪得。

全晚打扮最搶鏡為炎明熹，以黑色大蝴蝶結晚裝露腰、騷事業線、展腹肌性感登場。

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「新城勁爆頒獎禮2023」得獎名單

勁爆歌曲：《企好》李幸倪

勁爆歌曲：《萬一你是個好人》林家謙

勁爆歌曲：《一人傍晚藝術館》陳柏宇

勁爆歌曲：《收到收到》馮允謙

勁爆歌曲：《Little Magic》炎明熹

勁爆歌曲：《仍然是那個少年》陳健安

勁爆歌曲：《微時》許廷鏗

勁爆歌曲：《一了百了》泳兒

勁爆歌曲：《至少還有你取暖》梁釗峰

勁爆歌曲：《13歲的天堂》王灝兒

勁爆播放指數歌曲：《隱形遊樂場》張敬軒

勁爆年度歌手：張敬軒

勁爆演繹大獎：陳柏宇

勁爆我撐新人：邱彥筒

勁爆我撐組合：MIRROR

勁爆我撐歌曲：《JM單身9》柳應廷

勁爆人氣偶像：魏浚笙 / 鍾柔美 / 吳保錡

勁爆作曲：《微時》鄧小巧

勁爆填詞：《企好》黃偉文

勁爆編曲：《天黑時想跟你到白頭》JNYBeatz

勁爆監製：《失約巴黎》徐浩

勁爆音樂製作：『4891』黄妍

勁爆專輯：『Ireallylovetosing』古巨基

勁爆獨立音樂人：許廷鏗 / 馬天佑

勁爆男歌手：林家謙 / 馮允謙 / 陳卓賢

勁爆女歌手：李幸倪 / 泳兒 / 炎明熹

勁爆樂隊：Nowhere Boys

勁爆組合：ERROR / COLLAR / P1X3L

勁爆唱作人：林奕匡 / 陳健安 / 黄妍 / 鄧小巧

勁爆突破歌手：江𤒹生

勁爆突破組合：Lolly Talk

勁爆跳唱歌手：ANSONBEAN

勁爆跳舞歌曲：Fatboy《Phat N Fresh》

勁爆跳舞歌曲：安俊豪《On Fire》

勁爆跳舞歌曲：吳啟洋《Bad》

勁爆新媒體歌曲：姚焯菲《這個姿態》

勁爆新媒體歌曲：黎展峯《不眠來電》

勁爆新媒體歌曲：黃明德《會議終結者》

勁爆合唱歌曲：《百二歲》吳業坤 / Cousin Fung

勁爆合唱歌曲：《旋轉拍賣》曾比特 / 陳葦璇

勁爆改編歌曲：《報復式浪漫》艾妮

勁爆躍進歌手：施匡翹 / 姚焯菲 / 雲浩影 / 張弛豪

勁爆躍進組合：XiX

勁爆新人：詹天文 / 楊安妮 / 蘇凱倫 / 林智樂 / 葉振弘 / 彭晉 / N9 / Charming Way / Beanies

潮爆神級歌王：尹光