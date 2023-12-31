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家用問題｜女兒月入$2萬搬出與男友同居 港媽要求$6000家用遭拒：覺得自己似乞衣

家事百科 11:19 2023/12/31

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家用應該畀幾多？從來都是千古難題。有港媽訴苦，月入約2萬元的女兒已搬出與男友同居，平日開支由男方負責，因此希望女兒月付6000元家用，豈料遭女兒一口拒絕，只願意付2000元，港媽傷心欲絕坦言「覺得自己好似乞衣」。不少網民指港媽開價太高，「搵2萬要比6千，過分啲」，認為除非父母經濟有問題，否則不應主動問子女拿家用。

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樓主日前在親子王國發文，指朋友的女兒投身社會工作兩個月，收入約二萬多元，女兒早已遷出跟男友同居，平日開支由男方負責，故要求女兒每月付6000元家用，女兒直言覺得自己變成「搖錢樹」，一口拒絕母親要求，更「還價」只願意付2000元。

樓主指，朋友知道女兒剛有工作，原意希望女兒先儲錢，「叫佢比6仟都係試探佢」，但估不到結果是這樣。這名港媽聽到女兒恨心拒絕要求，傷心地向樓主抱怨，認為「覺得自己好似乞衣咁」。港媽又指，想女兒知道對原生家庭要負責任，若女兒答應家用要求後，她就會降低金額，未料最後關係破裂收場，樓主指不知如何安慰港媽，「真係講錢失感情？」

帖文一出，引起不少網民指港媽太貪心，「搵2萬，畀6000，仲要已經搬走咗，又過分咗啲，比2000至3000我接受，除非父母經濟好大問題」。有人認為，時代已轉變，不可拿舊有教育方式對待子女。「而家呢個年代，唔向父母問翻轉頭攞已經偷笑」。

網民覺得，今非昔比的日子下，為人父母應該先為自己日後生活打算，「除非父母經濟有問題，否則我就唔會主動問仔女攞家用」、「唔會幫仔女比首期買樓、湊仔、甚至我會將自己嘅物業攞去做安老逆按揭，好好享受我自己嘅人生」，「如果已經搬走左，我就唔會要佢比$6000，比$2000會照收，儲定做嫁妝」。

樓主其後回覆帖文指，朋友的女兒已向媽媽道歉，女兒明白反應太大，傷害到媽媽，「佢哋將事情攤晒出嚟講，知道大家一場誤會，我朋友都有同個女道歉，已經同個女和好，無要求個女畀幾多錢家用」。港媽事後溝通更發現，原來女兒一直有計劃為父母買保險、儲錢去旅行及付家用的問題，結果雙方關係修補了事。

責任編輯︰王明芳

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