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2023年回顧｜ 教學過程加入新元素活動多元化 佛教林炳炎小學校長：讓學生熱愛校園生活

升學教育 11:59 2023/12/31

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（學校提供）

如何在教育工作中保持熱誠和熱情，心態非常之重要，要讓學生們熱愛校園生活，我們可在教學過程中加入新元素，又或是為學生創設或讓他們參加一些全新的教育活動。總結2023年，每月也能在校園中找到一些新元素，和大家分享如下:

1月 – 課室新設備  
課室裝設了互動電視屏幕，加強學生在學習過程中的互動經歷。

2月 – 大型花燈報置賀佳節 
在籃球場報置了接近一百個不同顏色，不同形狀的花燈，與學生及家長共慶元宵佳節。

3月 – 「無罩」運動會
三年來每天蒙著嘴和口罩為伍的日子終於完結，1/3正式徹消口罩令，又適逢是學校運動會，正好讓每位落場競賽的健兒都可無拘束享受在跑道奔馳、跨欄或跳遠的樂趣。為鼓勵同學積極參與，今年不作甄選，每位同學都可落場參與項目。

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4月 – 繩網陣大挑戰
學校在操場上架設了大型繩網陣，同學們紛紛摩拳擦掌、戰戰兢兢地向著攀架進發！在三天的鍛鍊中，同學們各懷悲喜，挑戰過程中當然少不免失敗和退縮，但同學們靠著毅力和身邊好友的鼓勵，漸漸勇於向前，最終一一突破看似難以跨越的阻礙！

5月 – 電競單車
本校引入電競單車，令學生在平常的課堂上，可以隨時躍進單車國度！
學校特意邀請了兩位前香港單車代表隊運動員—張敬煒先生和馬詠茹小姐到校，帶領學生進入電競單車的世界！電競系統會根據學生的體重，在不同的坡道路段上有不同的阻力，讓學生可模擬在實地踩單車的感覺。

6月 – 共創回憶生命之旅
今年學校為畢業生締造的溫馨回憶，再不是空中飛翔，而是回歸最基本：讓學生夜宿校園。
這個為期兩天一夜，讓全體六年級同學和班主任共同在熟悉不過的校園「朝夕相處」，過程中透過遊戲互動再增進了彼此感情，也因一同烹調家常便飯而衍生出「家」的感覺⋯⋯同學對於能夠在校園內架上營幕並生活其中也俗倍感親切、溫馨。

7月 – 童展所長minishow
讓每位學生閃亮，在學校操場搭建大型表演舞台， 讓曾接受音樂、舞蹈、武術培訓等不同組別的學生，皆有上台表演的機會。

8月 – 校園小偵探
新學年小一學生準備加入本校大家庭，為了讓他們盡快適應校園生活，特意設計了「校園小偵探」活動，融入「情景-角色-任務」元素，讓學生們透過不同的學習任務去探索學校。

9月 – 開學禮
新學年的開學禮，除了校長為同學們致勉辭外，更有一個特別的環節，各班學生代表上台分享班主任送給同學們的勵志金句！

10月 – 學生市集
近年本地市集風潮興起，想不到熱潮亦吹到本校。一個由學生主導的市集於10月28日在學校舉行，老師因應不同年級的能力，安排不同任務，以達致多元學習體驗。一至三年級在老師協助下，負責設計遊戲攤位。四至六年級則製作不同主題的成品，如馬賽克、皮革、韓國蠟燭、水晶球音樂盒、植物托印環保袋、紮染、羊毛氈等。活動當日學生們更變身小檔主，推銷成品。

11月 – 與航天員真情對話
中國載人航天工程代表團17名專家及航天員訪港，讓我們加深對國家航天科技的最新發展和成就。本校有幸成為葵青區唯一一間學校被邀參與「與中、小學生真情對話」活動，本校同學更被選為向航天員提出問題的學生代表之一，能夠近距離跟航天員交流，相信同學們都十分難忘。

12月 – Dancing December
近年街舞逐漸普及，當中的霹靂舞，更成為2024年巴黎夏季奧林匹克運動會新增正式比賽項目。「中國香港體育舞蹈總會」獲世界體育舞蹈總會（WDSF）授權於12月15日及16日舉辦最後一站奧運計分賽，而本校學生有幸獲邀於典禮中擔任表演嘉賓，聯同一眾本港資深街舞舞者使出渾身解數，落力表演舞蹈。

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撰文 : 許定國 佛教林炳炎紀念學校校長

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