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《蝙蝠俠》英國男星湯韋堅遜逝世終年75歲　 佐治古尼致哀：所有人都會深深懷念

娛樂 13:00 2023/12/31

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湯韋堅遜

英國男星湯韋堅遜（Tom Wilkinson）昨日（12月30日）離世，終年75歲。據英國《BBC》報道，他30日在家中突然猝逝，其家人發出聲明表示：「湯韋堅遜家人懷住巨大悲痛，宣布他於12月30日於家中突然離世。」，但未有透露死因。

湯韋堅遜活躍影壇近50年，參與逾130部影視作品，公認演技精湛，曾憑1997年電影《光豬六壯士》（The Full Monty）奪得《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）最佳男配角。

此外，他憑《窺心事》（In the Bedroom）與《敵對同謀》（Michael Clayton）分別獲奧斯卡最佳男主角與男配角提名。另外，於2005年獲頒大英帝國勳章官佐勳章。

《光豬六壯士》

他參演的其他作品包括《理智與感情》（Sense and Sensibility）、《寫我深情》（Shakespeare in Love）、《蝙蝠俠：俠影之謎》（Batman Begins）、《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel），以及與成龍合作的《火拼時速》（Rush Hour）等。

曾與湯韋堅遜合作的影星佐治古尼（George Clooney）致哀，形容對方「優雅的典範」，所有人都會深深懷念湯韋堅遜。

《蝙蝠俠：俠影之謎》

撰文 : TOPick柴犬出動

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