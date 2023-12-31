香港小姐丨袁嘉敏移居英國展新生活　Candy回望2023年：有趣且充滿挑戰的一年

▲ 袁嘉敏移居英國生活。

現年39歲、選港姐入行的袁嘉敏（Candy）不時在個人社交平台派福利，因此受關注，在2022年年更突然在個人社交網站炮轟鍾培生父子，成全城焦點。

可是，儘管袁嘉敏身材出眾可是曾公開剖白感情生活空白，無奈稱：「我天然的身材和樣貌確實是不太配合我長年孤獨的單身生活。」但最後補充：「接受了人生是寂寞的，就不會空虛。」

【香港小姐】袁嘉敏剖白單身多年如何解決寂寞 Candy公開被指過富貴生活真相

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袁嘉敏移居英國

雖然冇拖拍不過她卻生活多姿多采，經常周歐遊，而且食好住好，生活頗為寫意，而且原來她現時已移居英國。

日前，袁嘉敏在個人YouTube頻道拍片，稱：「2023年是有趣且充滿挑戰的一年，尤其是我獨自從香港搬到倫敦。」展開新生活的她雖然打扮不暴露，但因為上圍太驕人，在片中不經意展露好身材，而且容光煥發，看來在當地生活相當愉快。

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