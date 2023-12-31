香港小姐丨袁嘉敏移居英國展新生活　Candy自揭單身獨自過聖誕：我並沒抱怨

▲ 袁嘉敏移居英國生活。

現年39歲、選港姐入行的袁嘉敏（Candy）不時在個人社交平台派福利，因此受關注，在2022年年更突然在個人社交網站炮轟鍾培生父子，成全城焦點。

可是，儘管袁嘉敏身材出眾可是曾公開剖白感情生活空白，無奈稱：「我天然的身材和樣貌確實是不太配合我長年孤獨的單身生活。」但最後補充如何解決心靈空虛，表示：「接受了人生是寂寞的，就不會空虛。」

【香港小姐】袁嘉敏剖白單身多年如何解決寂寞 Candy公開被指過富貴生活真相

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袁嘉敏移居英國

雖然冇拖拍不過她卻生活多姿多采，經常周歐遊，而且食好住好，生活頗為寫意，而且原來她現時已移居英國。

日前，袁嘉敏在個人YouTube頻道拍片，而且全講英文，稱：「2023年是有趣且充滿挑戰的一年，尤其是我獨自從香港搬到倫敦。」又表示：「我在這裡的第3個月，改變了心態。」

同時，她在片中更透露曾在居所附近遇到男星曉格蘭特（Hugh Grant）等。

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單身沒抱怨

此外，她提到自己仍然單身，今年繼續獨自過聖誕節，說：「作為單身女性，我並沒抱怨。」

袁嘉敏更指單身原因稱：「每次自己去旅遊，亞洲的媒體都寫我是和『神秘男人』齊旅遊，但我不是抱怨，而只是...我不需要向公眾交代。當我拍拖時，便會告訴大家。這個聖誕節我是一個人過，但也很好，因為我住在個美麗的地方。」

但最令網民議論，卻仍是她的身材。在片中，袁嘉敏打扮雖然不算太暴露，但因為上圍實在太驕人，不經意展露逼爆好身材，而且衣衫太薄把內衣也透視了出來，同時她容光煥發，看來在當地新生活過得相當愉快。

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