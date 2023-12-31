妳不是她劇透丨第6至10集劇情預告　家傑敏兒互相剖白感情更勝從前

▲ 《妳不是她》

TVB劇《妳不是她》由丁子朗、馮盈盈、張頴康、林景程、馬貫東、黃庭鋒、車婉婉、姚嘉妮、彭慧中、黃婧靈演出，第5集劇情講到人氣偶像Archie前來健身中心，搶走運動飲料的注意力，原來是偉滔宣傳朱古力之策。夏莉不忿往找Archie，竟令事件發展至意想不到的局面……

第6集 （1/1）

Archie推銷涼茶運動飲料的片段在網上迅速發酵，林信於公司收穫眾人讚譽。偉滔不忿，在網上為朱古力辯護，反被網民口誅筆伐，惹上公關災難……

美娜不單沒追究偉滔責任，反要林信以功勞去幫偉滔抵過……

林信對Archie願意宣傳運動飲料甚表不解，到服裝店想找夏莉問清楚，卻見她向男顧客柳傲山賣弄風情招生意，醋意大發。林信找家傑、區文喝酒訴苦並憶起往事，原來當年區文認識夏莉在先，林信於誤打誤撞下奪得夏莉芳心……

第7集 （2/1）

祖母馮月英在護老院惹麻煩被人投訴，林信趕往處理，卻見她執意摺紙飛機，不斷從高處掉出……

夏莉見林信為了月英之事疲於奔命，遂主動替林信到護老院看顧月英，遇見另一位院友黃敬琛對紙飛機似感興趣……

夏莉從月英的紙團中發現真相，原來月英和敬琛暮年相戀，卻被敬琛的家人阻攔，不能相見，月英無奈下以紙飛機向敬琛傳情。為幫月英爭取幸褔，夏莉、林信安排月英和敬琛偷偷出外拍拖，敬琛及後更勇於向家人表達對月英的心意……

第8集（3/1）

家傑得知兒子俊會在幼稚園表演中擔任主角，不單出力負責表演舞台的佈景道具，還拜託夏莉幫忙製作演出服飾。夏莉見家傑一家樂也融融，由衷地羡慕他們……

演出當天，眾人一同到來支持俊，敏兒卻收到前男友張世輝的訊息，原來世輝出獄後向敏兒索取金錢。敏兒只好瞞着家傑私下與世輝協商，也無奈於俊演出期間離場……

敏兒連日來的奇怪舉動讓家傑起疑，夫妻起爭執，敏兒只好坦白實情，卻不想家傑插手。世輝貪得無厭，繼續纏繞敏兒……

第9集（4/1）

世輝要脅敏兒拿出一百萬，敏兒憂心忡忡，神不守舍，家傑將一切看在眼內。為免影響俊，家傑、敏兒決定將俊送到林信家暫住。

夏莉藉故與敏兒在家中喝酒聊天，敏兒終將藏着已久的心聲說出，原來敏兒自覺虧欠家傑，不想再為他添煩……

另一邊廂，家傑為幫助敏兒，私下聯同林信、區文往找世輝談判；三人裝兇作勢，以為唬嚇到世輝，世輝反施一計，令他們被警察誤當不良分子……世輝強逼敏兒到高利貸公司借錢，敏兒於緊急關頭發難逃跑……

第10集（5/1）

家傑和敏兒互相剖白，夫婦感情更勝從前。林信依照美娜指示，拿着合約到柳氏投資準備簽約，剛好遇上負責人傲山的情人Fiona登門發難，林信被波及其中……

Fiona為報復傲山，將二人的私密照發給其妻。傲山與妻子早已貌合神離，在外也有不少女伴，夏莉更是其獵物之一。

林信被要求將事情解決，唯有硬着頭皮去接近Fiona，試圖說服她將照片刪掉，卻無功而回；林信被夏莉誤會跟女生有曖昧，及後更遭Fiona知悉其意圖……