  • 23°C
香港時間 : 20231231日 (週日) 17:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

妳不是她劇透丨第6至10集劇情預告　家傑敏兒互相剖白感情更勝從前

娛樂 15:15 2023/12/31

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

《妳不是她》

TVB劇《妳不是她》由丁子朗、馮盈盈、張頴康、林景程、馬貫東、黃庭鋒、車婉婉、姚嘉妮、彭慧中、黃婧靈演出，第5集劇情講到人氣偶像Archie前來健身中心，搶走運動飲料的注意力，原來是偉滔宣傳朱古力之策。夏莉不忿往找Archie，竟令事件發展至意想不到的局面……

第6集 （1/1）

Archie推銷涼茶運動飲料的片段在網上迅速發酵，林信於公司收穫眾人讚譽。偉滔不忿，在網上為朱古力辯護，反被網民口誅筆伐，惹上公關災難……

美娜不單沒追究偉滔責任，反要林信以功勞去幫偉滔抵過……

林信對Archie願意宣傳運動飲料甚表不解，到服裝店想找夏莉問清楚，卻見她向男顧客柳傲山賣弄風情招生意，醋意大發。林信找家傑、區文喝酒訴苦並憶起往事，原來當年區文認識夏莉在先，林信於誤打誤撞下奪得夏莉芳心……

第7集 （2/1）

祖母馮月英在護老院惹麻煩被人投訴，林信趕往處理，卻見她執意摺紙飛機，不斷從高處掉出……

夏莉見林信為了月英之事疲於奔命，遂主動替林信到護老院看顧月英，遇見另一位院友黃敬琛對紙飛機似感興趣……

夏莉從月英的紙團中發現真相，原來月英和敬琛暮年相戀，卻被敬琛的家人阻攔，不能相見，月英無奈下以紙飛機向敬琛傳情。為幫月英爭取幸褔，夏莉、林信安排月英和敬琛偷偷出外拍拖，敬琛及後更勇於向家人表達對月英的心意……

第8集（3/1

家傑得知兒子俊會在幼稚園表演中擔任主角，不單出力負責表演舞台的佈景道具，還拜託夏莉幫忙製作演出服飾。夏莉見家傑一家樂也融融，由衷地羡慕他們……

演出當天，眾人一同到來支持俊，敏兒卻收到前男友張世輝的訊息，原來世輝出獄後向敏兒索取金錢。敏兒只好瞞着家傑私下與世輝協商，也無奈於俊演出期間離場……

敏兒連日來的奇怪舉動讓家傑起疑，夫妻起爭執，敏兒只好坦白實情，卻不想家傑插手。世輝貪得無厭，繼續纏繞敏兒……

第9集（4/1）

世輝要脅敏兒拿出一百萬，敏兒憂心忡忡，神不守舍，家傑將一切看在眼內。為免影響俊，家傑、敏兒決定將俊送到林信家暫住。

夏莉藉故與敏兒在家中喝酒聊天，敏兒終將藏着已久的心聲說出，原來敏兒自覺虧欠家傑，不想再為他添煩……

另一邊廂，家傑為幫助敏兒，私下聯同林信、區文往找世輝談判；三人裝兇作勢，以為唬嚇到世輝，世輝反施一計，令他們被警察誤當不良分子……世輝強逼敏兒到高利貸公司借錢，敏兒於緊急關頭發難逃跑……

第10集（5/1）

家傑和敏兒互相剖白，夫婦感情更勝從前。林信依照美娜指示，拿着合約到柳氏投資準備簽約，剛好遇上負責人傲山的情人Fiona登門發難，林信被波及其中……

Fiona為報復傲山，將二人的私密照發給其妻。傲山與妻子早已貌合神離，在外也有不少女伴，夏莉更是其獵物之一。

林信被要求將事情解決，唯有硬着頭皮去接近Fiona，試圖說服她將照片刪掉，卻無功而回；林信被夏莉誤會跟女生有曖昧，及後更遭Fiona知悉其意圖……

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

萬千星輝頒獎典禮2023丨林景程打入「男飛躍進步」10強　角逐演出竟不包括《新聞女王》？
18:28 2023/12/27
萬千星輝頒獎典禮2023丨林景程打入「男飛躍進步」10強　角逐演出竟不包括《新聞女王》？
新聞女王丨陳山聰演輕度弱智爸爸騷演技　坦言指阿佘超班：好易畀佢帶到入戲
15:50 2023/12/22
新聞女王丨陳山聰演輕度弱智爸爸騷演技　坦言指阿佘超班：好易畀佢帶到入戲
新聞女王丨佘詩曼勇奪三地視后呼聲高　劇集收視高企5周稱冠成頒獎禮大贏家？
11:42 2023/12/28
新聞女王丨佘詩曼勇奪三地視后呼聲高　劇集收視高企5周稱冠成頒獎禮大贏家？

你可能感興趣

萬千星輝頒獎典禮2023丨林景程打入「男飛躍進步」10強　角逐演出竟不包括《新聞女王》？
18:28 2023/12/27
萬千星輝頒獎典禮2023丨林景程打入「男飛躍進步」10強　角逐演出竟不包括《新聞女王》？
新聞女王丨陳山聰演輕度弱智爸爸騷演技　坦言指阿佘超班：好易畀佢帶到入戲
15:50 2023/12/22
新聞女王丨陳山聰演輕度弱智爸爸騷演技　坦言指阿佘超班：好易畀佢帶到入戲
新聞女王丨佘詩曼勇奪三地視后呼聲高　劇集收視高企5周稱冠成頒獎禮大贏家？
11:42 2023/12/28
新聞女王丨佘詩曼勇奪三地視后呼聲高　劇集收視高企5周稱冠成頒獎禮大贏家？
電視劇 TVB

最高瀏覽

天瑜｜天瑜心臟開始出現衰竭 天瑜爸爸：生命正在倒數
天瑜｜天瑜心臟開始出現衰竭 天瑜爸爸：生命正在倒數