新聞女王丨佘詩曼發放《新聞女王》終極彩蛋　星級主播黃曉瑩落場指導阿佘

▲ 佘詩曼極有望憑《新聞女王》第3度封視后。

佘詩曼主演TVB台慶劇《新聞女王》成話題，堪稱2023年最矚目港劇，劇集雖然已播出大結局，但仍然受網民討論，而且阿佘仍然保持人氣高企「紅到極致」，更極大機會可在《萬千星輝頒獎典禮2023》第三度奪視后。

不少網民大讚阿佘在劇中報新聞時，有如一個真正主播，而她在今年最後一天，在個人IG上載《新聞女王》在開拍前1個月，在TVB新聞部第一次在主播枱上練報新聞的位片，她寫道：

終極彩🥚！記得開拍「新聞女王」前一個月，劇組安排參觀TVB新聞部嗰個下午，初登主播枱，緊張又興奮！

調整坐姿、熟悉提詞器、控制聲線、決定頭髮分界線~

啲人成日話認真工作嘅女人最有魅力，你覺得呢？

#告別2023 #暫別Man姐

新聞女王丨佘詩曼與「七魔女」齊賀聖誕 文頌嫻：Man姐示範甚麼叫「紅到極致」

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黃曉瑩指導阿佘

從片中可見，由主持《世界零距離》、《長命百二歲》、《尋人記》的方東昇好拍檔黃曉瑩在場負責指導阿佘。

雖然阿佘拍劇經驗豐富，但當主播卻是初哥，所以一開始仍在找鏡頭中央位置，此外她還自行打理髮Man姐型。隨後，她即認真地練習報新聞，但報了3秒忍不住笑。之後，她再聽黃曉瑩講解後，阿佘再度嘗試後，結果成功「報道新聞」。不少網民留意讚阿佘拍攝前做足功課夠專業。

