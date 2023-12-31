  • 23°C
香港時間 : 20231231日 (週日) 17:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新聞女王丨佘詩曼發放《新聞女王》終極彩蛋　星級主播黃曉瑩落場指導阿佘

娛樂 16:18 2023/12/31

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

佘詩曼極有望憑《新聞女王》第3度封視后。

佘詩曼主演TVB台慶劇《新聞女王》成話題，堪稱2023年最矚目港劇，劇集雖然已播出大結局，但仍然受網民討論，而且阿佘仍然保持人氣高企「紅到極致」，更極大機會可在《萬千星輝頒獎典禮2023》第三度奪視后。

不少網民大讚阿佘在劇中報新聞時，有如一個真正主播，而她在今年最後一天，在個人IG上載《新聞女王》在開拍前1個月，在TVB新聞部第一次在主播枱上練報新聞的位片，她寫道：

終極彩🥚！記得開拍「新聞女王」前一個月，劇組安排參觀TVB新聞部嗰個下午，初登主播枱，緊張又興奮！
調整坐姿、熟悉提詞器、控制聲線、決定頭髮分界線~
啲人成日話認真工作嘅女人最有魅力，你覺得呢？
#告別2023 #暫別Man姐

新聞女王丨佘詩曼與「七魔女」齊賀聖誕　文頌嫻：Man姐示範甚麼叫「紅到極致」

點擊圖片放大
+10
+9

黃曉瑩指導阿佘

從片中可見，由主持《世界零距離》、《長命百二歲》、《尋人記》的方東昇好拍檔黃曉瑩在場負責指導阿佘。

雖然阿佘拍劇經驗豐富，但當主播卻是初哥，所以一開始仍在找鏡頭中央位置，此外她還自行打理髮Man姐型。隨後，她即認真地練習報新聞，但報了3秒忍不住笑。之後，她再聽黃曉瑩講解後，阿佘再度嘗試後，結果成功「報道新聞」。不少網民留意讚阿佘拍攝前做足功課夠專業。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因【有片】
19:00 2023/12/05
新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因【有片】
新聞女王丨曾志偉講明希望阿佘奪最佳女主角　佘詩曼謙稱沒信心第3度封視后
23:57 2023/12/22
新聞女王丨曾志偉講明希望阿佘奪最佳女主角　佘詩曼謙稱沒信心第3度封視后
新聞女王丨Man姐家妍鬥智互窒高手過招　網民撐佘詩曼李施嬅齊奪視后
12:03 2023/12/21
新聞女王丨Man姐家妍鬥智互窒高手過招　網民撐佘詩曼李施嬅齊奪視后
新聞女王丨佘詩曼勇奪三地視后呼聲高　劇集收視高企5周稱冠成頒獎禮大贏家？
11:42 2023/12/28
新聞女王丨佘詩曼勇奪三地視后呼聲高　劇集收視高企5周稱冠成頒獎禮大贏家？
新聞女王丨張家妍訪問兩大影帝晒標準普通話　李施嬅首會偶像梁朝偉：很緊張
17:02 2023/12/29
新聞女王丨張家妍訪問兩大影帝晒標準普通話　李施嬅首會偶像梁朝偉：很緊張

你可能感興趣

新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因【有片】
19:00 2023/12/05
新聞女王丨佘詩曼離巢外闖曾懷疑自己　自認唔係好伴侶爆過往分手原因【有片】
新聞女王丨曾志偉講明希望阿佘奪最佳女主角　佘詩曼謙稱沒信心第3度封視后
23:57 2023/12/22
新聞女王丨曾志偉講明希望阿佘奪最佳女主角　佘詩曼謙稱沒信心第3度封視后
新聞女王丨Man姐家妍鬥智互窒高手過招　網民撐佘詩曼李施嬅齊奪視后
12:03 2023/12/21
新聞女王丨Man姐家妍鬥智互窒高手過招　網民撐佘詩曼李施嬅齊奪視后
佘詩曼 黃曉瑩 萬千星輝頒獎典禮 娛樂人物職業 網絡熱話 電視劇 TVB

最高瀏覽

天瑜｜天瑜心臟開始出現衰竭 天瑜爸爸：生命正在倒數
天瑜｜天瑜心臟開始出現衰竭 天瑜爸爸：生命正在倒數