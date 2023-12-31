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網絡熱話｜ 勸喻父母買樓勿選大西北 港男提3大理據引共鳴

家事百科 16:36 2023/12/31

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

（資料圖片）

不少港爸媽為子女升學讀書著想，不惜搬屋為求有靚校網！一名網民早前在網上發文，勸喻父母買樓千萬不要選址屯門、元朗及天水圍，即是大西北偏遠地區，他提出3大理據引起共鳴。

湊得輕鬆啲
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該網民在網上發文，稱屯門直資學校及私校相當缺乏，但「你又唔係有錢到讀哈羅嘅話」，但家長都會希望子女讀名校或神校，故安排子女跨區返學，如果坐校巴，車費動輒2000、3000元，而且中途上落學生，比坐地鐵更慢，浪費很多時間在車上面，直言

係元朗讀，識埋啲刀手第二代點算？

而屯元天都有名牌豪宅如YOHO、瓏門，網友稱如果買得起這兩個豪宅，不如買「四小龍」屋苑，分別是泓景臺、宇晴軒、碧海藍天及昇悅居，表示即使無法入讀私立小學，即使入唔到私立或直資學校，抽籤都有好學校。

有網民留言分享自己跨區上學經歷，

早上6時起身坐小巴轉地鐵，返到學校已經累透，是人生最痛苦的6年。

他又勸家長為了小朋友讀好學校，真是不要住在新界。

有網民就提議買樓要揀紅磡、何文田及九龍塘三大地區，聚集全港神校，且環境旺中帶靜，非常適合子女升學。「（可以做）喇沙仔，再唔係入華仁」亦都有網民稱住新界東都不錯，「我啲大學同學以前讀九華、協恩、男拔，可能都係住新界東，最多一程火車/巴士，第一城、銀禧花園、新達廣場個類，你住到大西北讀呢啲學校，飛的都可能要成粒鐘。」

責任編輯︰王明芳

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