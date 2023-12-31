「挖呀挖老師」升呢做媽媽　爆喊剖白面對輿論批評感焦慮

▲ 內地幼兒園老師黃瓊因《小小花園》教唱影片走紅，被稱「挖呀挖老師」。

湖北武漢幼兒園老師黃瓊因為《小小花園》教唱影片走紅，並由此被暱稱為「挖呀挖老師」，社交平台粉絲從幾百人升至百萬，可是可是人紅是非多，爆紅後引不少爭議，比如網友嘲諷她沒美顏濾鏡便「顏值不佳」、當直播帶貨是「不務正業」等。

她也由此「潛水」一段日子，直到日前，「挖呀挖老師」終於現身剖白並公布已成為人母。

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「挖呀挖老師」回望今年

「挖呀挖老師」黃瓊近日接受《中國日報》專訪，拍攝過程中還不斷傳出嬰兒啼哭聲，原來她已為人母，而從片中可見，她明顯生B後臉型圓潤許多。

受訪表示數度落淚的「挖呀挖老師」表示，在《小小花園》還沒受注目之前已陀BB，因此覺得2023年對她來說整個人生都有很大的變化：「就好像一個東西砸到了你的身上，突然受到很多人的關注」。

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為BB而堅強

黃瓊稱從小就喜歡笑，表示如果《小小花園》教唱影片能治癒到大家是自己的榮幸，但遺憾是沒把事情做好：「從來沒有想過，自己直播間會有10萬+的時候，我自己說話時沒有意識到這一點，導致有很多輿論。」

面對輿論時一度感到害怕，但由於當時已懷身孕，為孩子發育健康著想，就算再焦慮也保持心情平靜：「還是要平和一點嘛，所以就是一直在焦慮和不焦慮之間來回切換，現在已經半年過去了，回想一下之前經歷的這些事情，就會覺得一句話『輕舟已過萬重山』」。

黃瓊表示成為媽媽後覺得很幸福開心，小孩的一言一行、大笑哭鬧都會牽動她的心。當日陀B時面對這輿論批評，她欣慰孩子能健康出生，回首今年的經歷形容：「一個詞的話就是堅強吧，面對任何困難問題的時候，就堅強勇敢地去面對吧。」