公屋調遷｜呻公屋鬧鬼廁所晚晚自動沖廁 住戶申請調遷遭拒不滿：還給我警告信

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有網民在「香港公營房屋討論區」發文，稱自己住的房協公屋單位好像有鬼，「晚晚廁所會有沖廁聲」，事主要求調遷，去間沒鬼的屋邨單位，但邨主任回覆，稱調遷的理由不合理，拒絕其調遷申請。

事主一怒下當場「問候」對方，

你係咪未見過鬼呀？ 你唔信邪，你試下來我處住一晚！

事主續稱，其後收到有關方面警告信，提醒事主表達意見時要尊重他人。但事主對警告信感到不屑，稱「佢又唔諗下，佢有冇尊重過我申請理由呀？單位內有鬼呀呢家！咁都唔算係合理理由呀？」

帖文引起網民熱議，不少網民笑言事主應該要去看精神科醫生；有網民稱，「呢位租客要求調遷去包冇鬼的單位，難辦了！做媒人都唔敢包生仔，更何況．．鬼？好像有鬼=毫無實質證據，積極態度應該立即維修馬桶。」另有網民稱，「有沖廁聲好奇咩？舊式公屋，去水渠在室內，呢啲聲我由細聽到大，你話有鬼就真係不可思議。」

據房協資料，租戶在入住單位兩年後可以因多種情況而提出調遷申請。一般接納申請調遷理由，包括以下：

倘家庭狀況轉變，例如家庭成員增加/刪減或因其他生活上的理由，住戶可向房協提出調遷申請。

住戶有經濟困難，亦可申請調遷往租金較便宜的單位。

住戶如因健康或生活上的理由或家庭發生不愉快事件等情況，難以繼續在現居單位居住，可申請調遷往邨內或房協轄下其他出租屋邨的單位。

如名列於租約上住戶每人的居住密度不足 5.5 平方米，便會視作「擠迫戶」。有關的租戶可申請調遷往邨內較大面積或房協轄下其他出租屋邨的單位。

房協亦有可能需要收回單位作大型維修或重建，在這情況下，房協會主動安排住戶調遷。房協會因應資源，讓住戶調遷往合適面積的單位。

責任編輯：王明芳