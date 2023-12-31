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吳雨霏細女心臟問題漸穩定　Kary當助教幫助別人：用大半人生才領悟到感恩

娛樂 17:35 2023/12/31

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吳雨霏發文回望2023年。

不少藝人都在社交平台發文回望今年，吳雨霏（Kary）亦在個人IG發文回望2023年。

吳雨霏於2015年跟圈外男友洪立熙結婚，分別於18年和19年誕下大仔Asher及二女Galilee，在去年6月6日，誕下細女Noa，可是Noa出生前心臟有問題，故吳雨霏陀B時分外擔心。

【星級媽咪】Kary心痛女兒出世前心臟有問題　吳雨霏為孻女滿1歲感觸流淚

吳雨霏夫婦及細女。

在今年6月，吳雨霏曾在社交平台發文，表示為為孻女滿1歲而感觸流淚。在今日（12月31日），她發文表示：「發現我用了大半人生才領悟到「感恩」這個課題」，寫道：

This is my 2023 ❤️

當我打緊呢段字的時候
我正在床上發高燒發到瘟瘟沌沌🫠 特別感性 😂
在回想2023這個crazy year
發現我用了大半人生才領悟到「感恩」這個課題
以前從來都只有看到最壞或更壞
或一直埋怨
現在終於慢慢學會在無論任何情況
都可以選擇看到好多值得感恩的事情
感恩bb生病期間找到有好醫生醫治
感恩有一班天使朋友為我們祈禱
感恩一個好老公和家人做我最強後盾 💖
現在bb行得走得玩得
是三個仔女之中最多energy的一個 😆🥰

點擊圖片放大
+5
+4

決定回饋社會

然後她指，細女情況漸穩定，她也決定要去幫助別人，稱：

當bb情況慢慢穩定後
我給自己一個簡單目標
就是要幫有需要嘅人
坦白說，有好多時候都不知道怎樣幫
但我同自己講不要想太多
做到就做，盡力而為💪🏻
每星期都盡量騰空一些時間幫助有需要的學生做功課
或同年青人一起上課
不老土，事實收穫比付出更多
這是最大的歡樂

期待2024的一切
大家繼續努力
繼續善良 Be Kind

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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