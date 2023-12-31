夫妻相處｜ 新婚妻親熱後跑浴室洗澡10次 人夫驚悉真相崩潰：好想悔婚

夫妻親密相處是正常不過的事。但内地一名男子抱怨，新婚夜與妻子親熱，豈料對方不斷閃躲，事後還不斷入浴室洗澡10次，男子終知悉真相後，不禁崩潰稱，「我有點後悔結這個婚了」。

綜合内地媒體報道，一對新婚夫妻相差5歲，29歲的男子起初在交友app認識24歲女子，雙方第一次會面，就喜歡對方，2人之後拍拖，男子想在30歲前結婚，在雙方父母同意下就向女友求婚，豈料新婚夜竟讓他好後悔。

報道稱，當晚夫妻倆各自洗完澡後，男子迫不及待與妻子親熱，但對方不斷閃躲，一會問男子有沒有刷牙，一會問身上怎麼滑滑的，有沒有洗澡等。男子不予理會，只想繼續與老婆親熱。

事後男子準備睡覺時，竟聽到老婆跑到浴室洗澡，前後差不多洗澡10次，讓男子好奇，他跑到浴室偷看，發現妻子不斷頸部狂沖水，邊用手狂搓皮膚，細問下才知妻子有「心理潔癖」。

妻子坦白，這是前任男友讓她留下的陰影，因為對方有嚴重口臭，所以在每次接吻後，她都覺得好嘔心，「她聞到我有一點口臭，身體還黏黏的，然後她就受不了，身上被我親過的她都一洗再洗，總覺得很髒。」這番解釋讓男子不知所措，「我整個人都不好了，好想退婚，怎麼辦？」

責任編輯：王明芳

