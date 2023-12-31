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旁觀者丨「大笑姑婆」吳若希破格演繹陰森角色　連詩雅自揭開工喊到乾塘

娛樂 19:15 2023/12/31

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《旁觀者》

由葉鎮輝（阿細）及權香蘭擔任監製，周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅演出的TVB新劇《旁觀者》，以曲折離奇單元個案，包括「酒吧姦殺墮樓事件」、「耐人尋味櫃中藏屍」及「狂迷綁架案」等為賣點。

《旁觀者》除飾演女警姚自如（阿魚）的王敏奕，及飾演高深莫測Café老闆王覓希的周柏豪之間的微妙關係引人注目，吳若希及連詩雅的突破性演出亦值得關注。

以大笑姑婆見稱的吳若希（Jinny），將一反傳統收起招牌笑容，飾演陰森冷血網紅，專長是以誘人雙唇及聲線迷惑人心，並與周柏豪角色有著千絲萬縷關係。

《旁觀者》

眼神殺不寒而慄 

為凸顯吳若希的陰森及朱唇壓逼感，劇組特意打造了一個貼滿吳若希嘴唇特寫的環境，畫面震撼。劇集在內地播出時，吳若希的破格出色演技受盡關注及讚賞。

而據官方播出的預告片，吳若希演出確是出彩，除了冷艷形象令人耳目一新，陰險的眼神更是不寒而慄。早前吳若希接受無綫娛樂新聞台訪問時，直指拍攝《旁觀者》最大難度是唔准笑：「監製叫我唔好笑：『吳若希唔好再笑，你收埋你粒酒粒！』，就算笑嘅場口都唔可以太開心。」

《旁觀者》

由於角色完全突破以往框框，吳若希大呼好玩：「除咗造型已經好唔同，本身套戲嘅演繹方法都係我自己未接觸過。以前都話做開好人，今次係演一個唔係好現實嘅人，自己都好期待觀眾嘅反應。」

Jinny在《旁觀者》的演出，更吸引了《香港人在北京》及《新聞女王》總監製鍾澍佳注意，誠邀她演出《香港人在北京》中「鄺海倫」一角，吳若希曾透露佳導看了她在《旁觀者》的演出後，曾告訴她「好少見演員演一個唔正常嘅角色可以演得咁自然」；佳導受訪時亦笑指，看了《旁觀者》後便確定吳若希是具有喜劇細胞的演員。

《旁觀者》

連詩雅幾乎日日喊

除吳若希角色立體又特別，連詩雅飾演的社工亦表裏不一，外表溫文柔弱的她，曾有一段不可告人的黑歷史，更因而為其帶來厄運。

談到角色，連詩雅接受無綫娛樂新聞台訪問時曾指與之前飾演過的很大分別：「佢哋叫我要做一個同連詩雅好唔同嘅人，所以我每日喺拍攝現場都叫自己唔好講嘢。」

她更透露劇中喊戲甚多：「我差唔多日日都要喊，喊到有一日我忍唔住話我喊唔到喇。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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