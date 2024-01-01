怪獸家長｜10歲男童讀書壓力過大「發羊吊」　住院期間母病床上抽查乘數表

家長過份催谷子女的學業成績，不但影響親子關係，更會影響小朋友的身心健康。內地一名10歲男童，因長期被虎爸虎媽催谷讀書，最終壓力過大不幸患上癔症（又名歇斯底里症、分離轉換性障礙；俗稱為「發羊吊」），每每提到功課，他便會全身抽搐、倒地不起，幾分鐘後便會恢復正常，最嚴重時一天曾發作幾十次。男童因患上癔症住院治療，沒想到在住院治療期間，虎媽竟抽查乘數表，令醫生不禁搖頭嘆息。

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綜合內地媒體報道，一名10歲男童小飛於杭州讀小學四年級，成績名列前茅，不過其父母是「虎爸虎媽」，每天完成學校的功課後，仍需要完成媽媽佈置的補充練習題。男童表示，「我很抗拒，很煩，就拖著，能不做就不做。」然而，只要男童未能考到第一名，便會備受父母責備，其爸爸曾責罵說，

怎麼才考99.5分，還有0.5分被你吃了嗎？

早前，媽媽與小飛溫習時，小飛突然渾身抽搐、倒地不起，幾分鐘後便恢復清醒，同類情況經常發生。父母之後決定帶小飛到醫院的精神科診治，主診醫生表示，

當時的情況比較嚴重，不能提及看書、寫字、拿筆，我們給他做人格測試就會哭，他覺得是在做功課。

住院期間抽查乘數表

經過醫生的診斷，斷定小飛患有分離轉換性障礙，建議父母不應對他施加太多壓力。不過，在小飛住院的期間，其媽媽還會抽查乘數表，爸爸更希望馬上能康復，不要耽誤學習。對此，主診醫生表示：

父親的壓力，連我們醫務人員都覺得對孩子是個負擔。

最後，醫生只好讓父母先回家，讓孩子安心在醫院治療。經過治療後，小飛的病況有所緩解，失眠的問題有所改善，還長高了2厘米、長胖了4公斤。而在出院前，主診醫生再問小飛，「回家後，如果爸爸還這麼強勢怎麼辦？」小飛則表示：

我不理他，一隻耳朵進、一隻耳朵出。

責任編輯：王明芳