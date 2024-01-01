職場禁忌｜職場講錯話分分鐘影響仕途 10句上班族不應說的話

「禍從口出」，相信大家都深明這個道理，尤其是在職場上，說話更須小心，否則分分鐘可能影響自己的仕途。

美國《福布斯》雜誌早前就引述專家總結以下有10句說話，列為職場禁忌：

1.「這不公平」

大家都知道沒有絕對的公平存在，但如果你說了這句話，則予人感覺不成熟和天真。

專家就建議可以正面表達，例如向上司說：

我知道你把我負責的大項目交予另一位同事跟進，不知你是否介意告訴我，為何有這個決定？若我知道自己不適合的原因，我將會改善我的技能。

2.「我一直都是這樣做的」

科技日新月異，即使是半年前的做法，亦可能被視為過時。這句話會顯得你有點懶惰，而且拒絕轉變，上司更可能會質疑你不願新嘗試，抗拒改進自己。

3.「這是個愚蠢的想法」或「我想問一個愚蠢的問題」

這樣說話會顯得你缺乏自信，令對方對你失去信心。

專家建議可以這樣說：

我沒有這方面的資訊，但我會找到正確答案再回覆你。

4.「只需數分鐘就可搞掂畀你」

這句說話予人感覺你對工作草草了事，不夠嚴謹；倘你未能確保數分鐘內完成有關工作，將變得言過其實，失去信譽。

5.「我會嘗試」

這樣說話同樣會令人覺得你缺乏自信，因此宜向對方承諾做到，或是提出做另一項工作。

6.「他好懶惰／他十分無能／他是個混蛋」

就算你形容的是大家都認同，也毋須特別指出，反而會令人覺得你在詆毀同事，令人覺得你性格無情。

7.「這不屬於我工作範圍」

若上司要求你做一些不符合本身職務的工作，最好的應對方法，是熱切地完成它，然後找機會與上司商討自己在公司的角色，以及有否需要更新你的職務。

8.「這不是我的錯」

這種話會讓人覺得你在推卸責任，同事很可能會避免同你合作。你應該冷靜解釋事件的來龍去脈，交由上司和同事自己判斷誰是誰非。

9.「我不能／我不行」

這樣會令人以為你不願意接受工作而失去機會。若你真做不到，你亦應避免說不能，而是說你能做到的事，例如不要說「我今晚不能在公司加班」，而是說「我可以明日早些返公司開工」。

10.「我討厭這份工作」

同事會標籤你是一個「負能量」的人，上司甚至認為你會打擊全組同事的士氣而疏遠你。

責任編輯：王明芳