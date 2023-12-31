金手指丨梁朝偉演金三角逃難戲考驗體能　偉仔拍完帶笑直言：好攰呀

▲ 《金手指》

莊文強執導及編劇，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）主演電影《金手指》在昨日（12月30日）單日票房勁破410萬，成2023年聖誕新年檔開畫票房總冠軍。

至於在內地票房迅即衝破億元人民幣大關，同步於新加坡與馬來西亞上映亦反應熱烈，分別在星馬兩地皆成為2023年開畫最高票房的港產片。

偉仔衷心感謝觀眾入場支持稱：「這次角色跟之前所演的反差很大，對我來說是一個挑戰，在創作的過程之中，也花了很多心血，所以希望觀眾會有新鮮感！」華仔亦大感雀躍：「《金手指》是一部好值得紀念的作品，希望不用再等20年，我和梁朝偉又可以再合作！」

梁朝偉劉德華《金手指》力壓荷李活大片 票房破340萬奪聖誕新年檔開畫總冠軍

▲ 《金手指》

親身上吊威也



《金手指》聚焦傳奇商人程一言（梁朝偉飾），從一名海外生意失敗的商人，搖身一變成為坐擁百億資產的嘉文集團主席，廉署高級調查主任劉啟源（劉德華飾）一心追捕對方，揭破箇中財金騙局。

在程一言步入香港金融戰場前的經歷，可謂曲折奇情，曾擔任旅行社領隊的他，在金三角帶團期間，遇上當地軍閥開仗，偉仔即時要上演一幕逃難記，現場槍林彈雨，偉仔親身上陣兼要吊威也演出，難怪拍完他都大叫「好攰呀！」

▲ 《金手指》

考驗偉仔體能



這一場金三角逃難戲在打鼓嶺荒郊拍攝，當日有多個動作場面，絕對考驗偉仔體能。

先來就是講述程一言帶團期間，遭遇爆彈襲擊，整個人穿梭炮火之中，為求安全及達到最佳效果，偉仔需要吊威也演出，事前他就不辭勞苦，跟動作導演錢嘉樂，以及團隊進行多次演練，最後拍攝亦順利完成。

另一場則見到偉仔被軍閥逼迫要手持大炮，雖然只是一個簡單鏡頭，但偉仔依然認真地跟導演莊文強討論演繹方法，非常專業。

▲ 《金手指》

而這日的重頭戲，就是偉仔在烽煙四起的戰火現場逃難，身邊的軍人逐一被子彈擊殺，由於有爆破場面，偉仔埋位前專心聆聽錢嘉樂的講解和指示。

到正式拍攝，偉仔不顧蓬頭垢面，手持公事包左閃右避，更要趴地演出，難怪拍攝幾次後，問到感受如何，偉仔帶笑直言：「好攰呀！」雖然這一幕有多個動作場面，偉仔同時要兼顧表情、對白和動作，但當然難不到影帝，這天非常順利完成拍攝。

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