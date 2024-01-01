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中年好聲音2丨黃劍文當年26歲生日母親自殺亡　張佳添讚譚輝智《深深深》唱出Magic

娛樂 12:18 2024/01/01

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黃劍文在《中年好聲音2》唱《愛很簡單》。

TVB節目《中年好聲音2》在昨日除夕夜（12月31日）播出《十八強故事之歌 年終淘汰賽！》下半場，除有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐擔任評審外，還有著名音樂人張家誠暫替陳慧嫻任嘉賓評審。

經過一輪激戰，黃劍文和譚輝智同樣奪得87分，成為昨晚《中年好聲音2》最高分兩位參賽者，上集獲得95分的安雅希則獲頒MVP，至於周碧嘉和袁思樂同樣獲得77分被淘汰。

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黃劍文獲87分。

與母親關係生疏

唱《愛很簡單》的黃劍文身世相當可憐，沒有見過親生父親的他年幼時與母親關係生疏，一直由公公、婆婆和阿姨照顧長大，劍文說：「喺幾歲時阿媽再嫁，但後父唔想我嗌阿媽做阿媽，要嗌阿媽做阿姨，曾經因為嗌阿媽做阿媽，咁就做錯咗，從此我冇再喺呢個家庭出現，冇得再一齊去旅行。」

劍文年幼時為可和媽媽親近一點，更試過淋雨令自己生病，他說：「因為病嘅時候就可以見到佢，有一段時間成日好想自己病。」劍文長大後與媽媽感情變好，他笑言：「放工之後會陪佢飲酒，嗰時係好Enjoy。」

黃劍文與媽媽。

離開香港流浪

可惜好景不常，劍文26歲生日時媽媽卻自殺身亡，說：「26歲生日時，生日前一日打電話同佢講，話多謝你咁多年照顧，同埋講我愛你，我就逼佢同我講番我愛你，當時佢都話我都愛你，但我好感恩有個咁嘅機會，之後喺我生日過咗第五日，佢就離開咗，我覺得我做咗，所以冇咗個遺憾，起碼同媽媽講咗一次我愛你。」

媽媽離開後，劍文曾有一段時間好失落，之後決定離開香港流浪4年，說：「好感謝有音樂去醫治到我嘅難過。」黃劍文的真摯演出最終獲得87分，伍仲衡說：「今日係我搵番我以前認識嘅黃劍文，其實你咁樣咪好囉。」

黃劍文與媽媽原本關係生疏，長大後關係變好，可惜媽媽已過世。

評判意見兩極

至於唱《深深深》的譚輝智透露年輕時外地讀寄宿學校，他說：「呢首12歲嗰時成日聽，喺宿舍會聽到喊，去到當地唔識講英文，變咗我就成日聽歌，呢首係其中一首最深刻嘅。」輝智深情演繹最終獲得87分。

評判張家誠指：「你唱我好穩定，但就冇驚喜，我覺得同原裝冇咩分別，呢個係一個優點，亦都係一個缺點，呢個階段你用呢個方法去比賽係冇問題，但你想贏就要諗多少少。」

譚輝智唱《深深深》。

而張佳添則給出19分高分：「你成功令我對呢首歌改觀，本來對呢首歌個旋律唔係太有感覺，但係聽完你唱之後，我開始鍾意呢首歌，呢樣嘢簡直係Magic嚟，畀到一種新鮮感我。」

至於MVP獎項落在上集獲得95分的安雅希手上，這次是她第二度獲得MVP，負責頒獎的張家誠說：「我都做咗音樂廿年喇，喺我手上可以拎到滿分嘅參賽者係極之少，今次好好彩又遇到，滿分對我嚟講係好大意義，唔止代表咗佢唱到歌，佢仲可以感動到人，同埋有自己（特色）同音樂感，今日呢位MVP全部都做到。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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