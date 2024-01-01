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抽水王丨裕美除夕嘔吐不止入院　林作戲言：主要是驗她有沒有出軌

娛樂 12:54 2024/01/01

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林作與裕美。

林作與裕美拍拖5年，不時放閃兼互窒，在12月31日是除夕，林作本計劃女友裕美出席倒數派對，可是他在昨日下午6時12分於個人社交平台上載女友裕美入院臥床照片，寫：「18分鐘後我地今晚個倒數black-tie party就開始，唔知趕唔趕到呢？」

在3小時候，他再上載醫院收費單據，寫道：

給醫生的新年禮物。

結論：不肯定，可能是腸胃炎。

用藥：Panadol.

抽水王丨林作指大劉記者會有5大學習之處　教姜濤用兩大方式面對網上批評

林作上載裕美入院照片。

裕美指男友五行欠打

結果，他們都趕及齊出席倒數派對，林作上載二人合照寫：

完全睇唔出剛剛離開醫院而且食完又嘔多次

新年快樂 everyone! Don't let any shit get to you no matter what.

不過一向「把口唔收」的林作再發文，開玩笑稱：

由於有嘔吐及沒來經，主要係睇係咪有左（咗）。

醫生問有沒有做安全措施。

我說：有。我和她沒有任何房事。

所以主要是驗她有沒有出軌？！

2024年的第一個體驗

裕美在帖文留言：「2024年你還是五行欠打」

裕美出院後，與林作齊出席倒數迎新年派對。

林作嘲女友年紀老

此外，林作再上載一則有關裕美入院報道，因為該報道標題強調裕美現年35歲，於是他寫：

她只是可能懷孕了，你們需要如此強調她的年紀嗎？

我也明白35歲確實很老，但生理上還是可以生小孩的！

@wadahiromi 你說氣不氣？

裕美在帖文留言回覆：「他們並沒有強調35歲是老，是你在強調！不（畢）竟我在社會工作之時，你還未岀世。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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