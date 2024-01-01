抽水王丨裕美除夕嘔吐不止入院 林作戲言：主要是驗她有沒有出軌
林作與裕美拍拖5年，不時放閃兼互窒，在12月31日是除夕，林作本計劃女友裕美出席倒數派對，可是他在昨日下午6時12分於個人社交平台上載女友裕美入院臥床照片，寫：「18分鐘後我地今晚個倒數black-tie party就開始，唔知趕唔趕到呢？」
在3小時候，他再上載醫院收費單據，寫道：
給醫生的新年禮物。
結論：不肯定，可能是腸胃炎。
用藥：Panadol.
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裕美指男友五行欠打
結果，他們都趕及齊出席倒數派對，林作上載二人合照寫：
完全睇唔出剛剛離開醫院而且食完又嘔多次
新年快樂 everyone! Don't let any shit get to you no matter what.
不過一向「把口唔收」的林作再發文，開玩笑稱：
由於有嘔吐及沒來經，主要係睇係咪有左（咗）。
醫生問有沒有做安全措施。
我說：有。我和她沒有任何房事。
所以主要是驗她有沒有出軌？！
2024年的第一個體驗
裕美在帖文留言：「2024年你還是五行欠打」
林作嘲女友年紀老
此外，林作再上載一則有關裕美入院報道，因為該報道標題強調裕美現年35歲，於是他寫：
她只是可能懷孕了，你們需要如此強調她的年紀嗎？
我也明白35歲確實很老，但生理上還是可以生小孩的！
@wadahiromi 你說氣不氣？
裕美在帖文留言回覆：「他們並沒有強調35歲是老，是你在強調！不（畢）竟我在社會工作之時，你還未岀世。」
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撰文 : TOPick柴犬出動