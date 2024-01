抽水王丨裕美除夕嘔吐不止入院　林作戲言：主要是驗她有沒有出軌

林作與裕美拍拖5年,不時放閃兼互窒,在12月31日是除夕,林作本計劃女友裕美出席倒數派對,可是他在昨日下午6時12分於個人社交平台上載女友裕美入院臥床照片,寫:「18分鐘後我地今晚個倒數black-tie party就開始,唔知趕唔趕到呢?」

在3小時候,他再上載醫院收費單據,寫道:

▲ 林作上載裕美入院照片。

裕美指男友五行欠打

結果,他們都趕及齊出席倒數派對,林作上載二人合照寫:

完全睇唔出剛剛離開醫院而且食完又嘔多次

新年快樂 everyone! Don't let any shit get to you no matter what.