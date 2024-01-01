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樂壇天后丨陳慧琳飛美加開騷歌迷超熱情　Kelly今年轉戰亞洲與歌迷瘋狂唱跳

娛樂 13:21 2024/01/01

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《陳慧琳 Season 2 世界巡回演唱會》

闊別樂壇多年的陳慧琳（Kelly）在今年全面復出並舉行《陳慧琳 Season 2 世界巡回演唱會》，繼早前澳門站後，Kelly於聖誕期間再遠飛美加舉行四站個唱。

久別重逢，Fans 熱情爆燈，握手環節紛紛衝到台邊，Kelly則驚喜看到不少歌迷成長，帶同另一半撐場。美加站後，2024年Kelly將轉移亞洲，先後在馬來西亞、廣州及上海舉行，繼續與歌迷瘋狂唱跳。

【樂壇天后】陳慧琳澳門開騷黃金戰衣登場　Kelly騷長腿：型唔型呀？

《陳慧琳 Season 2 世界巡回演唱會》

Kelly感觸良多

今次世界巡演美加站，為期半個多月，12月16號率先在拉斯維加斯，20及24號轉飛到北美馬里蘭州及康乃狄克州，與當地Fans歡度聖誕節後，30號再飛多倫多站作終結，Kelly說：「站與站間都有幾日休息，感覺唔太辛苦，反而好開心見到好多朋友，街上面又撞到好多香港人，好親切，疫情困咗3年，可以飛係好開心！」

對上一次Kelly拉斯維加斯演唱會已經是2006年，所以看到當年還是小妹妹，今日婷婷玉立帶同另一半捧場，Kelly感受良多：「好恐怖，咁就十幾年，嗰陣時我都未結婚。」

《陳慧琳 Season 2 世界巡回演唱會》

靚衫靚人靚歌

而愛靚的Kelly準備了大量fans耳熟能詳的歌曲外，歌衫上亦與之前澳門站有所不同，由型格皮衫皮褲、短裙長靴，到斜膊白身連身長裙、閃花花前面優雅後面露背晚裝，睇到台下粉絲目不暇給。

Kelly十二分投入演出，台下Fans亦萬二分熱情，Kelly說：「已經有好多年冇見當地fans，以為他們會變得比較冷靜，但原來佢哋仲有一顆好熱情嘅心，唔使提醒一起歌已經自動起身跳舞，有啲仲送利是、花，就連自己戴嘅帽都送俾我，好感動！」

《陳慧琳 Season 2 世界巡回演唱會》

感受彼此成長

不過，最令Kelly開心，是可以再次與fans握手，事關因疫情，之前舉行的演唱會場地都未能好近距離同fans接觸，馬里蘭州一站場館批准可以握手，台下隨即群情洶湧，湧出走道，最終因塞住回舞台路線，握手環節要多加一首歌。

踏入2024， Kelly祝願大家身體健康、世界和平。完成了美加站後2月24日Kelly會轉到廣州、3月23日上海，然後馬來西亞及新加坡等，Kelly說：「真係好耐冇同唔同地方嘅歌迷見面，希望透過今次巡迴與各地Fans一齊唱跳，互相感受大家嘅成長，開心瘋狂唱一晚！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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