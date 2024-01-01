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【牙科服務】政府推青少年護齒計劃　醫衞局：冀參考醫療券模式供牙醫自願加入

社會 17:09 2024/01/01

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醫務衞生局常任秘書長陳松青。（資料圖片）

為協助青少年培養定期檢查牙齒習慣，政府計劃推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助中學生使用私營牙醫服務。醫務衞生局表示，希望參考長者醫療券模式，讓有意參加計劃的牙醫或醫療機構自願加入。

醫務衞生局常任秘書長陳松青表示，政府正與牙醫業界商討，期望做到像長者醫療券模式般，供有意願的牙醫、醫療機構參與計劃，甚至只要有提供牙科服務亦能參與；同時不設限額，「最理想的是任何中學生都可以參加」。

現時本港不少基層市民及長者難以負擔高昂的私營牙科服務，而選擇通宵輪候公營牙科街症。陳松青透露，未來會與非政府組織合作，更針對性辨識弱勢社群，例如三無人士或劏房戶群組，並為他們提供更為全面的資助服務，「而不是與全港市民排隊」，以達到「做窄做深」的目標。

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責任編輯：梁凱婷

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