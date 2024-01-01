叱咤樂壇流行榜2023丨全程直擊叱咤頒獎典禮　尹光初次入圍爭獎【不斷更新】

▲ 《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》

由商業電台主辦的年度樂壇盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於今晚（1月1日）7時半假亞洲國際博覽館舉行。今年頒獎禮主題是「多謝你唱我」，樂迷多謝歌手把自己的心聲唱出，歌手多謝樂迷把自己的作品傳頌至遠方。

本屆《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將共頒發49個獎項，所有叱咤獎項均以「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」之歌曲播放率作為統計基礎。

樂迷亦於11至12月期間透過智能手機應用程式進入「叱咤投票站」以一人一票投票「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合及歌曲大獎。

【20:30】「專業推介 叱咤十大」第十位：炎明熹《Little Magic》。

▲ 叱咤樂壇生力軍男歌手金獎得主魏浚笙。（越玲瓏 攝）

【20:20】頒發叱咤樂壇生力軍男歌手，金獎：魏浚笙（Jeffrey）、銀獎：林智樂（Felix）、銅獎：葉振弘（Marco）。

【20:10】頒發叱咤樂壇生力軍組合，金獎：Beanies、銀獎：XiX、銅獎：N9。

▲ 叱咤樂壇生力軍女歌手金獎得主邱彥筒。（越玲瓏 攝）

【19:58】頒發叱咤樂壇生力軍女歌手，金獎：邱彥筒（Marf）、銀獎：歸綽嶢（Nancy Kwai）、銅獎：何洛瑤（Sica）。

【19:50】林家謙與鍾雪瑩、《年少日記》小演員黃梓樂表演，然後「修哥」胡楓上台，他向觀眾講：「Happy new year」並表示希望打破自己紀錄：「喺紅館做開演唱會年紀最大藝人。」另外，他分別唱契仔黎明、張學友《那有一天不想你》、《愛是永恆》。修哥更稱：「我今年1月就92歲，我不會言休，繼續演藝事業。」

【19:30】一眾入圍歌陸續出場。

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記者：林綺玲、陳淑霖