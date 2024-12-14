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江若琳交通意外︱江若琳車禍後片段曝光　熱心市民齊心爬上車救援

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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江若琳報平安及多謝熱心市民救援。

【江若琳 / 尖沙咀 / 交通意外】江若琳在昨日（12月13日）於中午尖沙咀加連威老道The One對出，發生交通意外，她駕駛的汽車疑失控自炒剷上安全島，撞向燈柱後向左翻側。江若琳送往伊利沙伯醫院，幸送院只受輕傷，經檢查後已回家。 

在昨晚，江若琳在個人社交網上張大自然的照片報平安表示：「各位唔好意思令大家擔心了，報一報平安先，雖然頭先真係好驚，但檢查完身體只係輕傷，撞到個頭，我出左（咗）院了。多謝所有救援人員，包括熱心市民，第一時間衝出黎合力救我出車外，呢一刻發覺咩都唔重要，平安無事，回家與家人團聚最重要」

江若琳車禍︱江若琳尖沙咀遇交通意外　私家車翻側急送院

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江若琳交通意外︱熱心市民合力救人

而她寫「熱心市民，第一時間衝出黎合力救我出車外」而網上亦流傳一段車禍發生後的車Cam片，可見江若琳的汽車翻側後，疑有類似機油或水的液體從車內漏出，而有6名熱心市民齊擁上救人，他們合力將一名男士抬上車頂，然後該男子打開司機位車門救人，期間數度聽到疑是江若琳的聲音呼叫：「我喺度呀！」

另外，江若琳再在IG限時動態上載一張背對鏡頭抱住兒子Owen的照片，而Owen亦把頭伏在江若琳膊頭並攬實媽媽，她寫道：「Mummy ok, I love you.」

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