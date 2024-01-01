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【國民教育】多間大學辦元旦日升旗儀式　港大向大學歷史致敬兼團結港大大家庭

社會 16:56 2024/01/01

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港大在百周年校園李兆基會議中心大會堂舉行元旦日升旗儀式。 （港大提供圖片）

新年伊始，本港多間大學今日（1月1日）舉行元旦日升旗儀式，部分大學更安排學生負責升旗國旗。

香港大學、理工大學、教育大學、浸會大學、城市大學、嶺南大學、都會大學及恒生大學等均在校內舉行升旗禮，升掛國旗、區旗及校旗。其中近月陷入校政風波的港大校長張翔及一層大學管理層，包括首席副校長王于漸、署理行政及財務副校長潘巍、副校長（學術發展）宮鵬、副校長（研究）申作軍，與港大校委會和教務委員會成員、學院院長、教職員和學生等人，以及前全國人民代表大會常務委員會委員范徐麗泰和譚耀宗、立法會議員何君堯和林哲玄均一同出席典禮。

港大新聞稿表示，藉舉行元旦日升旗儀式「向大學悠久歷史致敬」，並指儀式「讓港大大家庭成員團結一致，藉此難得機會增進彼此聯繫，協力推動港大在未來一年再創高峰。」港大指，升旗禮不僅標誌新一年開始，「也是對港大豐厚歷史建樹的肯定」，提到自1911年創校，港大是香港朝氣蓬勃、堅毅不屈精神的永恆象徵，港大多年來與香港建立密不可分的關係「歷盡繁榮與艱辛，「港大始終堅定不移地致力培養未來的領袖人才，並努力保存其豐厚的傳統。在香港不斷轉型之際，港大繼續引領世世代代向前邁進。」

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多間大學近年均自設學生升旗隊。今日理大、教大、浸大、城大及嶺大均安排該校學生升旗隊或護旗手負責升旗。其中理大校董會主席林大輝表示，過去一年本港經濟活動逐漸復常，社會大局穩定，邁向由治及興，樂見區議會換屆選舉圓滿成功，「愛國者治港」原則得以進一步落實；踏入2024年，理大將繼續發揮在教育、科研及知識轉移方面的優勢，全力支持特區政府積極融入國家發展大局。滕錦光則說，展望新一年，將繼續追求卓越，秉承校訓「開物成務 勵學利民」精神，推動香港建設為國際創新科技中心，為國家發展作出貢獻。

教大邀請中聯辦教育科技部二級巡視員劉懋洲及副處長陳志祿，以及一眾教大校董會成員、大學管理層、教職員和學生出席升旗禮。教大校董會副主席陳浩華表示，2024年既是新中國成立75周年，亦將是教大30周年校慶。希望大學在這新里程中，能讓同學成為國家的棟樑，「說好國家及教大的故事。」教大校長李子建說：「藉著莊嚴的升旗儀式，可培養師生的國民身分認同，提升他們對國家的歸屬感及愛國愛港的情懷。」

浸大校董會暨諮議會副主席潘偉賢表示，展望2024年，浸大將繼續肩負起培養未來棟樑的使命，引領青年深入了解國家和世界的發展大勢，致力培育具有國際視野和領導才能的人才，以具體行動回應國家對教育的期待和期許。城大校董會主席黃嘉純、首席及常務副校長李振聲今日主持升旗儀式，連同多名校董會成員、城大顧問委員會成員，以及一眾大學管理層、教職員和學生代表等約200人出席儀式。嶺大則表示希望藉升國旗典禮向嶺大社群推廣國民教育，培養學生國家觀念和國民身分認同，嶺大校董會成員呂鈞堯、副校長莫家豪、協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬及其他管理層和師生等出席升旗禮。

都大亦於賽馬會校園舉行元旦日升國旗儀式，大學校董會、管理層成員及師生代表一同參與。都大校長林群聲鼓勵學生多方面了解國家發展，期望培育有抱負和責任感的年輕一代，指都大一直積極推動國民教育，並透過不同活動增強師生對中華文化的認識及國家的歸屬感，並強調大學會繼續培育具世界視野的優秀專業人才。恒大則指，大學管理層、教職員、本地生及非本地生等均有出席今早於校園舉行的元旦日升旗儀式

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責任編輯：馮琪雅

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