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朱千雪新年報喜訊　宣布升呢做媽媽：希望成為好父母

娛樂 17:11 2024/01/01

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

朱千雪宣布升呢做媽媽。

朱千雪升呢做媽媽！踏入新一年，香港小姐朱千雪即報喜訊，在個人社交平台宣布做媽媽，寫道：「Blessed, excited, nervous.」

同時，朱千雪上載一張相，相中有一對BB鞋，並用英文寫道：「We hope we will be good parents, grateful for the chance to try in 2024.」（我們希望能成為好的父母，並感恩在2024年有機會嘗試。）

香港小姐丨朱千雪疑有喜肚凸凸現身靚湯婚禮　以10個字回應懷孕傳聞

朱千雪在個人社交平台宣布升呢做媽媽。

網民早發現千雪孕味濃

其實在去年12月，朱千雪往泰國出席馬國明與湯洛雯婚禮，從相片所見千雪肚凸凸、上圍明顯升Cup，而且她更以花球遮肚，又側身企影合照，當時已令不少網民留言問她是否懷孕。

而千雪當時回覆TOPick查詢表示：「有好消息，我遲啲公布啦!」已間接承認將有好消息。

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現年35歲朱千雪在2019年與青梅竹馬、「祺棧茶行」少東兼新加坡中央醫院放射治療部門顧問醫生吳昆倫（Justin）結婚。

兩人婚後5個月，千雪已曾被傳造人成功，不過當時她就否認有喜，指自己只是發福。如今，真真正正升呢做媽媽。

朱千雪與丈夫吳昆倫。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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