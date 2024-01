朱千雪新年報喜訊　宣布升呢做媽媽：希望成為好父母

▲ 朱千雪宣布升呢做媽媽。

朱千雪升呢做媽媽!踏入新一年,香港小姐朱千雪即報喜訊,在個人社交平台宣布做媽媽,寫道:「Blessed, excited, nervous.」

同時,朱千雪上載一張相,相中有一對BB鞋,並用英文寫道:「We hope we will be good parents, grateful for the chance to try in 2024.」(我們希望能成為好的父母,並感恩在2024年有機會嘗試。)

香港小姐丨朱千雪疑有喜肚凸凸現身靚湯婚禮 以10個字回應懷孕傳聞

▲ 朱千雪在個人社交平台宣布升呢做媽媽。

網民早發現千雪孕味濃

其實在去年12月,朱千雪往泰國出席馬國明與湯洛雯婚禮,從相片所見千雪肚凸凸、上圍明顯升Cup,而且她更以花球遮肚,又側身企影合照,當時已令不少網民留言問她是否懷孕。

而千雪當時回覆TOPick查詢表示:「有好消息,我遲啲公布啦!」已間接承認將有好消息。

現年35歲朱千雪在2019年與青梅竹馬、「祺棧茶行」少東兼新加坡中央醫院放射治療部門顧問醫生吳昆倫(Justin)結婚。

兩人婚後5個月,千雪已曾被傳造人成功,不過當時她就否認有喜,指自己只是發福。如今,真真正正升呢做媽媽。

▲ 朱千雪與丈夫吳昆倫。

