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【提防詐騙】警方1.2起新增以SMS發放「騙案預警」　發送名稱#號開頭不會附超連結

社會 17:26 2024/01/01

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警務處反詐騙協調中心「騙案預警」計劃，明日（2日）起新增以短訊方式適時向受害人發出警示和給予建議。（政府新聞處圖片）

警務處反詐騙協調中心推出「騙案預警」計劃，將由明日（1月2日）起，新增以短訊（SMS）方式聯絡潛在受害人，適時發出警示和給予建議，有關短訊將透過已加「#」號的登記人名稱發出。

協調中心已按通訊辦上周四（12月28日）起實施的「短訊發送人登記制」進行登記，「已登記的短訊發送人」名稱為「#ADCC18222」。

警方指，有關短訊旨在發出警示，以及提供查核及求助方法，並不會附有任何超連結。協調中心藉此機會提醒市民，網絡釣魚或惡意短訊常包含超連結、二維碼或附件，以將惡意軟件植入受害者的設備，從而取得敏感資料，市民務必小心。

協調中心自去年5月起與12間零售銀行合作，推出「騙案預警」計劃打擊詐騙，透過對可疑賬戶進行分析，識別潛在騙案受害人，並經過銀行和警方協調，除了主動通過電話或調派警務人員親身聯絡有關的潛在受害人，亦新增以短訊方式，適時向受害人發出警示和給予建議，以加強防騙成效。人員亦會提供進行交易的涉案銀行賬戶等資料，以便受害人進行核實和評估。截至去年11月底，有關計劃已成功勸阻超過579人繼續轉款予騙徒。

警方提醒市民，警務人員和銀行職員在任何情況下均不會要求市民披露個人資料或銀行認證資料，也不會要求市民轉移款項到任何賬戶。市民可通過指定聯絡號碼直接與銀行或協調中心聯繫，以核實來電者身分。警方亦鼓勵市民使用「防騙視伏器」或流動應用程式「防騙視伏App」，查核收款人銀行賬戶與騙案有否關聯，以查證其交易伙伴是否可疑或高危。

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責任編輯：馮琪雅

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