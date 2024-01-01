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飲食優惠丨甘味處鎌倉首度登陸香港　期間限定蕨餅半價低至$29

休閒消費 17:33 2024/01/01

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人氣茶飲店甘味處鎌倉首次開設海外分店

來自日本的人氣茶飲店甘味處鎌倉首次開設海外分店，1月1日正式登陸香港銅鑼灣希慎廣場，2024年正式登陸香港銅鑼灣希慎廣場地下B1樓層的全新潮流生活空間#URBANHOOD。

甘味處鎌倉憑著招牌名物鎌倉蕨餅風靡全日本，當地擁有多達51間分店，備受多間日本傳媒廣泛報導，人氣十足。

甘味處鎌倉提供堂食及外賣，主打的鎌倉蕨餅（$108/桐木盒10個裝、$88/10個裝、$58/5個裝），嚴選日本稀少生產的蕨粉，特別加入秘方製成，以極具難度的搓揉技術及高超的職人手藝配合，吃起來份外軟糯彈牙且入口即溶。

享用時，可配以自家製沖繩黑蜜一同品嚐。蕨餅面層包著的黃豆粉，其焙煎溫度比傳統黃豆粉較高，故此焙煎時使用較長時間，富有濃郁香氣。

後者則嚴選來自沖繩的黑糖，絕不添加糖漿及防腐劑，清甜不膩，絕對是配搭鎌倉蕨餅的最佳拍檔。

一系列特色飲品

為慶祝甘味處鎌倉登陸香港，在2024年1月1日正式開始試業，並於1月5日至7日期間每日設有200份鎌倉蕨餅（5件裝）半價優惠，只需低至$29就可以買得到，購買時只需讚好官方Facebook Page或Instagram即可享此優惠，數量有限，售完即止

記者:ERIC
 

餐廳情報 美食 希慎廣場 Hysan Place 著數優惠 銅鑼灣

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