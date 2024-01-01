叱咤樂壇流行榜2023丨陳蕾首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」　豹哥由廣州到香港追夢成歌后

陳蕾奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」！年度樂壇盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於今晚（1月1日）舉行，受矚目獎項「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」獎，今年一直被視為「豹哥」陳蕾、李幸倪（Gin Lee）之爭，結果由陳蕾奪得。

今次是陳蕾首次奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，同時她今晚亦奪得「叱咤樂壇女歌手金獎」及「叱咤樂壇唱作人」銀獎，堪稱今晚的大贏家。

她領取「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」後，在台上說：「好多謝你哋鍾意我，呢個獎係入行多年來一個好好嘅肯定。」

創作女歌手｜陳蕾感恩在最好的時間登紅館 豹哥視人生起跌為經歷：沒有事是永恆

▲ （越玲瓏 攝）

廣州到香港追夢

現年33歲陳蕾，在2009年從廣州來到香港參加第一屆《亞洲星光大道》並獲得第四名，之後2014年參加《中國好歌曲》第一季。

在2017年自組獨立音樂品牌「自由意志」，正式以獨立音樂人身份推出屬於她認為真正的代表作《Run Away》及《娛樂人生》，直至2019年正式加盟華納唱片。

▲ （越玲瓏 攝）

2元凍飲都不敢點

陳蕾曾提及過自己小時候出身於富裕家庭，富爸爸擁十多層物業，連上學也坐跑車，可惜陳父生意失敗家道中落，

她初出道時當歌手時星途不順，過往在訪問表示自己曾月薪只有4位數字，更連30元的狗子粉都買不起，直言自己最窮時連2元凍飲都不敢點，還一度未能繳付房租，靠鄧小巧幫忙，才能以合租形式搬進元朗的村屋解決居住問題。如今成歌后，可說苦盡甘來。

▲ 陳蕾（越玲瓏 攝）

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記者：陳淑霖、林綺玲