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【元旦賀詞】李家超提2024兩大目標：搞活經濟改善民心

政治 17:45 2024/01/01

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

李家超今日在社交網站發放短片指，政府在2024年會搞活香港經濟及改善民生兩大目標。（李家超fb截圖）

踏入新一年，特首李家超指，政府在2024年會搞活香港經濟及改善民生兩大目標，他相信只要社會各界同心合力，2024年的香港一定更勝從前，在國際舞台上變得更耀眼奪目。

李家超今日在社交網站發放短片稱，政府會增強發展動能，推廣香港好客及禮貌的服務態度，提供更多具新鮮感及多元化的活動節目，提升香港整體吸引力，並會振興日夜經濟，促進增長；在對外方面，政府會發揮好「背靠祖國 聯通世界」的優勢，幫助外來企業走進國家市場，也把國家企業引出去。

在改善民生方面，李家超指在完善地區治理體系後，第七屆區議會今日開始投入服務，更好凝聚社區力量，搞好民生。他稱會繼續接觸市民，制訂有效政策，解決市民在社區面對的各種民生問題。 

陳國基：維護國安將繼續是頭等任務

政務司司長陳國基亦有在社交平台發文，以4個「心」：決心、信心、齊心及民心，來回望2023年及展望2024年。他指2023年是意義重大的一年，香港成功擺脫新冠疫情困局，並踏上全面復常、由治及興的新征程。

對於新一年，陳國基指維護國安將繼續是頭等任務，港府既會備好「良藥」，在今年內完成《基本法》第23條立法工作。在旅遊業方面，他表示政府會繼續引入不同國際盛事，拓展文化、綠色等特色旅遊，並在全港各區帶動地區經濟，為市民和遊客帶來新刺激、新體驗。

陳克勤：以「成其事」為原則與政府積極互動

民建聯成員今日齊集在金鐘添馬公園拍攝大合照。(民建聯供圖)

民建聯黨員今日齊集在金鐘添馬公園拍攝大合照，並由主席陳克勤發表宣言及率領成員宣誓。陳克勤表示，民建聯成員深知新時代對從政者有更高的要求，而作為一個有規模的政團，民建聯必須以「提升自我、建設香港、報效國家、聯通世界」為目標。他稱，民建聯會繼續發展地區網絡，發揮人大政協、立法會議員和區議員的協作優勢，認真處理好市民的每一個求助。

在與港府的關係上，陳克勤指，民建聯要致力成為特區政府良政善治的好幫手，包括不斷提升政策研究水平，緊密聯繫專家學者和業界，把握社情民意，提出切實可行的政策倡議。

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記者：戴朗希

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