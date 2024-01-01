陳嘉桓2023年收穫豐盛　被玄學師傅預測今年遇好姻緣

▲ 陳嘉桓出席兒童繪畫大賽頒獎禮。

陳嘉桓（Rose）、劉祖兒（Joi）與當代藝術家辛朝殷，前日（12月30日）出席國際皮紋學總會的兒童繪畫大賽頒獎禮。

Rose表示，2023年是豐盛開心的一年，回復自由身後沒有合約規限下，做了後多想做的工作。

她說：「喺皮紋學領域上，不停開班，幾十位分析師都經我哋學院陪訓出嚟；另又搞國際皮紋學總會，23年年尾順利完成頒獎典禮，好開心見咁多小朋友，即場都有幫大家對應指紋性格，佢哋創意無窮，天馬行空，啲畫都特別啲。」

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陳嘉桓期望好姻緣

展望2024年，最近她還進修教育心理學文憑課程，望學習不同知識幫助皮紋分析的家長去跟小朋友溝通。

另外，Rose最近經朋友介紹去看玄學師傅，指新一年九運對她分析心身靈工作上有幫助，更指可能搬到有山有水的地方居住。她半羞半喜續謂：「新一年都會有好姻緣，期待一下有冇新朋友出現。」

Rose承認去年為免引起誤會或傳聞等，「宅」了一整年，師傅指她今年有好姻緣，一定要多參與聚會推廣自己，並指「新朋友」一定很會照顧她和令她很開心，她則笑言：「新朋友一定要俾手指我睇睇佢啲指紋先！」

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