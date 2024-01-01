  • 19°C
香港時間 : 2024101日 (週一) 22:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陳嘉桓2023年收穫豐盛　被玄學師傅預測今年遇好姻緣

娛樂 21:25 2024/01/01

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

陳嘉桓出席兒童繪畫大賽頒獎禮。

陳嘉桓（Rose）、劉祖兒（Joi）與當代藝術家辛朝殷，前日（12月30日）出席國際皮紋學總會的兒童繪畫大賽頒獎禮。

Rose表示，2023年是豐盛開心的一年，回復自由身後沒有合約規限下，做了後多想做的工作。

她說：「喺皮紋學領域上，不停開班，幾十位分析師都經我哋學院陪訓出嚟；另又搞國際皮紋學總會，23年年尾順利完成頒獎典禮，好開心見咁多小朋友，即場都有幫大家對應指紋性格，佢哋創意無窮，天馬行空，啲畫都特別啲。」

【明星創業】陳嘉桓轉型成皮紋分析師　Rose忙於創業對拍拖隨緣

陳嘉桓期望好姻緣

展望2024年，最近她還進修教育心理學文憑課程，望學習不同知識幫助皮紋分析的家長去跟小朋友溝通。

另外，Rose最近經朋友介紹去看玄學師傅，指新一年九運對她分析心身靈工作上有幫助，更指可能搬到有山有水的地方居住。她半羞半喜續謂：「新一年都會有好姻緣，期待一下有冇新朋友出現。」

Rose承認去年為免引起誤會或傳聞等，「宅」了一整年，師傅指她今年有好姻緣，一定要多參與聚會推廣自己，並指「新朋友」一定很會照顧她和令她很開心，她則笑言：「新朋友一定要俾手指我睇睇佢啲指紋先！」

最新影片推介：余香凝姜大衛專訪

TOPick柴犬追星
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星創業】陳嘉桓創業轉型皮紋分析師　發掘兒童潛能助贏在起跑線
17:20 2021/09/01
【明星創業】陳嘉桓創業轉型皮紋分析師　發掘兒童潛能助贏在起跑線
【碧波遊浪記】陳嘉桓不諳水性挑戰滑浪　余曉彤重提火燒學校心痛落淚
14:11 2021/10/07
【碧波遊浪記】陳嘉桓不諳水性挑戰滑浪　余曉彤重提火燒學校心痛落淚
【明星創業】陳嘉桓轉型成皮紋分析師　Rose忙於創業對拍拖隨緣
14:24 2023/03/16
【明星創業】陳嘉桓轉型成皮紋分析師　Rose忙於創業對拍拖隨緣

你可能感興趣

【明星創業】陳嘉桓創業轉型皮紋分析師　發掘兒童潛能助贏在起跑線
17:20 2021/09/01
【明星創業】陳嘉桓創業轉型皮紋分析師　發掘兒童潛能助贏在起跑線
【碧波遊浪記】陳嘉桓不諳水性挑戰滑浪　余曉彤重提火燒學校心痛落淚
14:11 2021/10/07
【碧波遊浪記】陳嘉桓不諳水性挑戰滑浪　余曉彤重提火燒學校心痛落淚
【明星創業】陳嘉桓轉型成皮紋分析師　Rose忙於創業對拍拖隨緣
14:24 2023/03/16
【明星創業】陳嘉桓轉型成皮紋分析師　Rose忙於創業對拍拖隨緣
陳嘉桓 正能量 演員

最高瀏覽

《香港81》系列「順叔」陳泉逝世　參演家計會宣傳短片成經典
《香港81》系列「順叔」陳泉逝世　參演家計會宣傳短片成經典
【不孕成謎】結婚3年不設防妻仍無法懷孕　醫生驚揭不孕關鍵因素竟與職業有關
【不孕成謎】結婚3年不設防妻仍無法懷孕　醫生驚揭不孕關鍵因素竟與職業有關