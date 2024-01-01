【日本地震】本港旅行社指現有30團身處日本行程如常　入境處暫未接獲港人求助

▲ 本港有旅行社指，目前有30個團正身處日本。（資料圖片）

日本石川縣能登半島今（1月1日）午發生黎克特制7.4級強烈地震，本港有旅行社指，目前有30個團正身處日本，並稱已聯絡當地導遊，目前情況安全。入境處亦指，已即時透過外交部駐港特派公署、中國駐名古屋總領事館等了解情況，暫未接獲港人求助，但會密切留意事態發展。

旅遊業議會主席徐王美倫表示，石川縣並非熱門景點，基本上很少旅行團會到那裡；而一般旅行團都是用旅遊巴士接載團友，因此新幹線停駛對旅行團影響不大。就今次事件，她已聯絡多間主力推出日本團的旅行社，得悉暫時只有東瀛遊1個旅行團較接近地震區域；所有日本團行程亦如常進行，議會亦無收到任何旅行社求助。

東瀛遊執行董事禤國全亦透露，發生地震時，所屬旅行社有1個30人的旅行團正身處富山縣，位置較為接近石川縣、即地震範圍，但已經聯絡到同事，得知全部團友安全。他亦指，地震持續約10秒，當時團友在旅遊巴上，司機一度停車；現場亦接近海邊的停車場，警方一度短暫禁止車輛乘客落車。不過，該團目前已繼續原定行程，並會向內陸進發，相信即使有海嘯警告，對團友亦不構成危險。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷