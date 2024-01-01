  • 20°C
香港時間 : 2024101日 (週一) 20:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本地震】本港旅行社指現有30團身處日本行程如常　入境處暫未接獲港人求助

社會 20:27 2024/01/01

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

本港有旅行社指，目前有30個團正身處日本。（資料圖片）

日本石川縣能登半島今（1月1日）午發生黎克特制7.4級強烈地震，本港有旅行社指，目前有30個團正身處日本，並稱已聯絡當地導遊，目前情況安全。入境處亦指，已即時透過外交部駐港特派公署、中國駐名古屋總領事館等了解情況，暫未接獲港人求助，但會密切留意事態發展。

旅遊業議會主席徐王美倫表示，石川縣並非熱門景點，基本上很少旅行團會到那裡；而一般旅行團都是用旅遊巴士接載團友，因此新幹線停駛對旅行團影響不大。就今次事件，她已聯絡多間主力推出日本團的旅行社，得悉暫時只有東瀛遊1個旅行團較接近地震區域；所有日本團行程亦如常進行，議會亦無收到任何旅行社求助。

東瀛遊執行董事禤國全亦透露，發生地震時，所屬旅行社有1個30人的旅行團正身處富山縣，位置較為接近石川縣、即地震範圍，但已經聯絡到同事，得知全部團友安全。他亦指，地震持續約10秒，當時團友在旅遊巴上，司機一度停車；現場亦接近海邊的停車場，警方一度短暫禁止車輛乘客落車。不過，該團目前已繼續原定行程，並會向內陸進發，相信即使有海嘯警告，對團友亦不構成危險。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【旅客滯留】大批內地旅客通宵滯留直通巴站及上水站　鄧炳強：會跨部門檢討
今日 16:40
【旅客滯留】大批內地旅客通宵滯留直通巴站及上水站　鄧炳強：會跨部門檢討
【國民教育】多間大學辦元旦日升旗儀式　港大向大學歷史致敬兼團結港大大家庭
今日 16:56
【國民教育】多間大學辦元旦日升旗儀式　港大向大學歷史致敬兼團結港大大家庭
【提防詐騙】警方1.2起新增以SMS發放「騙案預警」　發送名稱#號開頭不會附超連結
今日 17:26
【提防詐騙】警方1.2起新增以SMS發放「騙案預警」　發送名稱#號開頭不會附超連結

你可能感興趣

【旅客滯留】大批內地旅客通宵滯留直通巴站及上水站　鄧炳強：會跨部門檢討
今日 16:40
【旅客滯留】大批內地旅客通宵滯留直通巴站及上水站　鄧炳強：會跨部門檢討
【國民教育】多間大學辦元旦日升旗儀式　港大向大學歷史致敬兼團結港大大家庭
今日 16:56
【國民教育】多間大學辦元旦日升旗儀式　港大向大學歷史致敬兼團結港大大家庭
【提防詐騙】警方1.2起新增以SMS發放「騙案預警」　發送名稱#號開頭不會附超連結
今日 17:26
【提防詐騙】警方1.2起新增以SMS發放「騙案預警」　發送名稱#號開頭不會附超連結
徐王美倫 旅行團 導遊 編輯 司機 旅遊巴 名古屋 入境處 海嘯 日本

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

《香港81》系列「順叔」陳泉逝世　參演家計會宣傳短片成經典
《香港81》系列「順叔」陳泉逝世　參演家計會宣傳短片成經典
【不孕成謎】結婚3年不設防妻仍無法懷孕　醫生驚揭不孕關鍵因素竟與職業有關
【不孕成謎】結婚3年不設防妻仍無法懷孕　醫生驚揭不孕關鍵因素竟與職業有關