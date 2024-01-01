  • 19°C
香港時間 : 2024101日 (週一) 22:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地旅客滯留】內地客滯留本港情況2019年已發生　網民小紅書發文認花不起錢租酒店

社會 21:57 2024/01/01

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

有內地網民分享倒數後在高鐵站席地而睡的經歷。（網上圖片）

大除夕煙花滙演後有大批內地旅客滯留本港，不少在元旦日早上才回到內地。大批網民在內地社交網站小紅書發文批評香港安排不善，指直通巴班次、24小時通關口岸不足，甚至揚言「以後不會再來」，但亦有內地網民指口岸開放時間需兩地協調，更有網民坦承自己花不起上千元訂酒店過夜，但事前交通規劃不足，導致滯留。

不少內地網民透過小紅書發文表達不滿，有內地網民認為香港煙火宣傳吸引了「太多旅客」來港跨年，惟當局並無延長開放口岸，導致水洩不通；另一名網民更表示事前不知悉大部分口岸均無延長開放，導致大批人潮湧至皇崗口岸，但直通巴班次不足，在太子巴士站人潮多至「沒人遵守秩序」，花了2小時才「擠上」巴士，連同過關合共花了5、6小時才返回深圳；亦有網民等到今早7時乘搭頭班高鐵返回福田，並說「只能相信國家的高鐵」。

不少網民紛紛表示不會再來香港跨年，形容今次是「花錢受罪」、「這種體驗一次就好」、「香港的跨年煙火很好看，但下次不會再來了」。

惟部分內地網民持不同看法。有內地網民讚本港煙花很美、氣氛很好，香港警察也很敬業地維持秩序，承認「返程是我沒有規劃好」；亦有內地網民說按以往習慣坐高鐵來回就「輕鬆過關」，今次未有預先做好「詳細攻略」，預計不到皇崗口岸過關會麻煩得多，「沒有訂飯店是因為我拿著大陸的工資，訂個最便宜最差的房間都要一千多，我覺得不划算。」有網民更指，今次不少人是首次來港，部分更是扶老攜幼卻想即晚趕回內地，對此想法感到難以理解。

翻查資料，內地客除夕夜倒數後滯留本港事件非首次發生，對上一次迎接2019年的除夕煙花表演後，上水火車站外曾現逾千人爭上巴士的場面，旺角直通巴士站亦曾現500人候車人龍，有司機更伺機開價每位900元乘機劏客；小紅書也有內地網民分享，當年花了逾千元乘車才能「提早」在早上6時回到深圳，亦有人在麥當勞「站了一晚」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

口岸 社交平台 網絡熱話 太子 出入境管制 小紅書 巴士 麥當勞 旺角 上水

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

《香港81》系列「順叔」陳泉逝世　參演家計會宣傳短片成經典
《香港81》系列「順叔」陳泉逝世　參演家計會宣傳短片成經典
【不孕成謎】結婚3年不設防妻仍無法懷孕　醫生驚揭不孕關鍵因素竟與職業有關
【不孕成謎】結婚3年不設防妻仍無法懷孕　醫生驚揭不孕關鍵因素竟與職業有關