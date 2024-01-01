【內地旅客滯留】內地客除夕倒數後滯留非首次發生　網民小紅書發文認花不起錢租酒店

▲ 有內地網民分享倒數後在高鐵站席地而睡的經歷。（網上圖片）

大除夕煙花滙演後有大批內地旅客滯留本港，不少在元旦日早上才回到內地。大批網民在內地社交網站小紅書發文批評香港安排不善，指直通巴班次、24小時通關口岸不足，甚至揚言「以後不會再來」，但亦有內地網民指口岸開放時間需兩地協調，更有網民坦承自己花不起上千元訂酒店過夜，但事前交通規劃不足，導致滯留。

不少內地網民透過小紅書發文表達不滿，有內地網民認為香港煙火宣傳吸引了「太多旅客」來港跨年，惟當局並無延長開放口岸，導致水洩不通；另一名網民更表示事前不知悉大部分口岸均無延長開放，導致大批人潮湧至皇崗口岸，但直通巴班次不足，在太子巴士站人潮多至「沒人遵守秩序」，花了2小時才「擠上」巴士，連同過關合共花了5、6小時才返回深圳；亦有網民等到今早7時乘搭頭班高鐵返回福田，並說「只能相信國家的高鐵」。

不少網民紛紛表示不會再來香港跨年，形容今次是「花錢受罪」、「這種體驗一次就好」、「香港的跨年煙火很好看，但下次不會再來了」。

惟部分內地網民持不同看法。有內地網民讚本港煙花很美、氣氛很好，香港警察也很敬業地維持秩序，承認「返程是我沒有規劃好」；亦有內地網民說按以往習慣坐高鐵來回就「輕鬆過關」，今次未有預先做好「詳細攻略」，預計不到皇崗口岸過關會麻煩得多，「沒有訂飯店是因為我拿著大陸的工資，訂個最便宜最差的房間都要一千多，我覺得不划算。」有網民更指，今次不少人是首次來港，部分更是扶老攜幼卻想即晚趕回內地，對此想法感到難以理解。

翻查資料，內地客除夕夜倒數後滯留本港事件非首次發生，對上一次迎接2019年的除夕煙花表演後，上水火車站外曾現逾千人爭上巴士的場面，旺角直通巴士站亦曾現500人候車人龍，有司機更伺機開價每位900元乘機劏客；小紅書也有內地網民分享，當年花了逾千元乘車才能「提早」在早上6時回到深圳，亦有人在麥當勞「站了一晚」。

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記者：馮琪雅