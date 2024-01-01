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區議員甫上任動作頻　有負傷落區、首日即開議辦

政治 22:22 2024/01/01

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灣仔全體區議員今日舉辦首場「社區會客室」。(受訪者供圖)

踏入新一年，新一屆區議員正式上任，政府對他們有不少新要求，如設《區議員履職監察指引》，又提供各式各樣培訓，未知是否因此，他們一上任即動作頻頻，有眼部發炎的區議員負傷落區，亦有委任區議員首日即開議辦。

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灣仔區議會全體區議員今日宣誓儀式完畢後，馬上「落區」，到灣仔地鐵站出口外，舉辦首場由他們聯合發起的「社區會客室」。他們話，「會客室」往後會在每月首個星期六舉行，期望將以往被動的社區工作化為主動，直接聆聽市民的意見和建議。眼部發炎的灣仔區委任議員孫道弘，更是負傷上陣，用紗布包着左眼出席。

沙田區議員黃敬與立法會議員林素蔚聯合辦事處  今日下午開幕

《區議員履職監察指引》列明，區議員上任後須於3個月內設議辦。沙田區委任議員黃敬打響頭炮，應已滿足上述要求，他與立法會議員林素蔚，在馬鞍山的聯合辦事處今日下午開幕。林素蔚話，聯合開議辦，是希望運用不同的專業，為地區服務，黃敬是資深的工程師，相信未來會聯同為註冊社工的自己，為基建、房屋、福利及醫療等議題發聲。創科局前局長薛永恒亦罕有出席議辦開幕禮。

民建聯立法會議員梁熙今日與民建聯港島東團隊，一眾新任區議員，如穆家駿、植潔鈴、丁江浩等，舉行「『都市固體廢物收費你點睇﹖』起動日」。他們將於未來一個月，在社區廣設諮詢街站，收集市民對「都市固體廢物收費」政策的意見。

提振地區經濟專責工作小組  17區的區議會網頁都有顯示 

不過區議會，最重要還是要開會，根據其網頁，截至今日傍晚，有十五區已排定本周舉行首次會議，僅南區、黃大仙和屯門三區的網頁仍顯示為沒有會議安排。十五區當中，油尖旺區議會最早召開首次會議，會期定於明日下午舉行，其他14區，分別在本周四或五首次開會，多區議程均包括籌辦推動地區經濟發展活動的具體建議。

而17區的區議會網頁的介紹工作小組頁面中，都有顯示提振地區經濟專責工作小組，僅黃大仙區暫時未見。

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撰文 : 傅流螢

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