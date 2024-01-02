叱咤樂壇流行榜2023丨姜濤稱2023年心情比較複雜　​​​​​​​Frankie認與圈外女友蜜運

MIRROR 12子參與昨晚（1月1日）舉行的《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，並奪得樂迷投選的「我最喜愛的組合」，隊長楊樂文（Lokman）接受訪問時分享：「這一個獎是由大家投選出來，大家依然很喜歡我們，那當然感到開心！」

各捧走兩獎的姜濤、陳卓賢（Ian）也有先後分享感受，而早前在社交網「放閃」的Frankie就大方承認蜜運當中，至於演唱會準備情況如何，他們也有回應！

叱咤樂壇流行榜2023丨陳蕾首奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」 豹哥由廣州到香港追夢成歌后

▲ （越玲瓏 攝）

叱咤2023丨姜濤稱2023年心情比較複雜

「人氣王」姜濤憑《濤》奪叱咤十大第6位與「我最喜愛的歌曲」，也是他第4度奪「我最喜愛的歌曲」。

姜濤說：「頭先唔記得多謝叱咤，好多謝叱咤仲有好多幕後人員，返去一定會出一個IG Post去多謝Fans們，無論係對個人定係團體嘅支持，都好多謝大家。」

他承認因今年（2023年）經歷比較多事情而令自己的心情比較複雜，並指：「今日對我嚟講，先至係今年過去。」

▲ （陳慧安 攝）

叱咤2023丨姜濤教主尊重軒公

提到張敬軒奪得「我最喜愛的男歌手」，姜濤稱自己完全沒有感到失望，並指對方是他們很尊敬的前輩，為對方奪獎而感到高興。

「教主」Anson Lo稱：「軒公是我們一向很尊重的，他又很照顧我們，是真心覺得他值得這一個獎項。」

▲ （陳慧安 攝）

叱咤2023丨Ian沒想過奪男歌手銅獎

奪男歌手銅獎、唱作人銅獎的Ian，他稱自己沒有想過自己會奪男歌手銅獎，「當刻內心是激動的，是很開心的，會繼續努力，就像我在台上的感言中所指，奪獎是對自我信心有很大的幫助。」

他坦言希望來年有機會奪「男銀」，「每天也要比昨天進步，希望接下來會愈來愈進步，做得愈來愈好！」

▲ （陳慧安 攝）

叱咤2023丨Lokman交代演唱會籌備進度

至於演唱會的籌備進度如何？隊長Lokman回應：「keep住如火如荼！我們在兩星期前是在比較細的排舞室內排舞，現時就在較大的排舞室內排舞。我們在排舞時要cut機再拍，因為需要遷就舞台效果，要全部人停下來、搬好一個位置，cut機後再播音樂，然後再錄、再跳，是很具系統的！」

他透露是次的演唱會舞台不算有很多機關，並稱：「以個人魅力取勝。」

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叱咤2023丨Stanley達操肌最高境界

而Stanley分享自己是達到操肌最高境界，即「操完唔露着返件衫」，他稱：「（體重）由73KG升到80KG，再一個月減至73KG」。

Jer就笑指自己不用操肌，Stanley補充：「跌磅來說，姜濤應該很大潛質，你看到他其實 都瘦了很多，『個range大呀嘛，得我可以咁講咋！』」

▲ （陳慧安 攝）

叱咤2023丨Frankie與圈外女友蜜運中

Frankie早前在社交網上載一男一女手做心形圖案的相片「放閃」，他大方承認自己現時蜜運當中，「我拍拖喇，（女朋友）是圈外人，她也不習慣高調地公開，也需要一些時間， 待對方舒服、習慣後才說。我為演唱會排練也很忙，沒有時間與女朋友外出，也未知她會否現身欣賞MIRROR的演唱會。」

記者：陳淑霖

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