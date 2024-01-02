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英年早逝丨日本13歲女偶像驚傳肺炎猝逝　粉絲悲痛：太年輕了

娛樂 10:17 2024/01/02

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日本少女組合成員病逝！

由幾名小學生和高中生組成的日本女團「七色☆Drops」，於上月30日透過社交媒體X宣佈成員MIKU於月初病逝，終年13歲！

【恐怖怪病】日本女團成員患罕見「脫毛症」　全身毛髮掉落慘變光頭

成員繼續追夢

MIKU因肺炎而猝逝，早前已經完成告別儀式，一眾成員均出席送別戰友，眾成員跟工作人員大感悲傷。

她們稱經過今次事情，明白到生命和時間的重要，為了繼續完成MIKU的夢想，她們之後會繼續努力追夢。

Miku只得13歲。（網上圖片）

日本女團PrinceCHU!成員姫莉菜乃猝逝　過敏性休克死亡得年17歲

粉絲：還是不敢相信

「七色☆Drops」為舞蹈教室「HAPPINESS DANCE SCHOOL」培訓出來的女團，眾成員於小學時期已經出道，至於將來的發展，聲明裡表示演出活動仍摸索中，確定後會另行通知。

對於MIKU離世，粉絲們也大表惋惜，紛紛在社群留言弔唁：「MIKU是我第一個喜歡的偶像，很難過再也見不到了」、「希望MIKU已經在天堂了」、「太年輕了，希望她的靈魂可以安息」、「還是不敢相信，只見過MIKU一次，當時妳對我微笑」、「真的不敢相信已經離開了」

MIKU最後一次更新社交平台為11月20日，生前MIKU曾透露忙於學業而減少更新，專注溫習。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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